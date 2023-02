Taux : dégradation de 5Pts en Europe, sans élément directeur

Journée plutôt calme sur les marchés obligataires, en l'absence de statistiques 'macro' (calendrier exempt de publications, à l'exception de données mineures concernant les créations d'emploi au 4ème trimestre en France, avec un solde légèrement négatif de -8.000).



le principal 'sujet' du jour demeurait l'analyse des propos de Jerome Powell tenus hier à Washington : le président de la Fed a affirmé qu'il n'excluait pas d'accélérer le rythme des hausses de taux de la Réserve fédérale si de solides indicateurs économiques le justifiaient (notamment le dernier rapport sur l'emploi, qui a montré que le marché du travail restait sous tension, tout comme les salaires et l'inflation).



Mais Wall Street n'a voulu retenir que l'allusion à une décrue des prix qui est bien amorcée et se poursuit à un rythme soutenu: la FED pourra donc rebaisser les taux -comme les opérateurs l'espèrent de toute leur âme- si cette tendance perdure.



'Les marchés s'attendaient à un virage clairement restrictif après les chiffres de l'emploi très supérieurs aux attentes, mais ces inquiétudes ne se sont pas matérialisées', souligne les équipes de Danske Bank.



Peu de réaction sur les marchés de taux US: les T-Bonds sont stabilisés vers 3,67% depuis 72H.

Les marchés obligataires européens, en l'absence d'élément nouveaux, poursuivent leur décrue avec une nouvelle tension sur le '10 ans' : nos OAT affichent +5,3Pts à 2,812%, les Bunds +4,5Pts à 2,3570%, même écart pour les BTP italiens à 4,23%.



Les scores restent figés Outre-Manche avec des Gilts à 3,3238% (+0,8Pts).

