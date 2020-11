Taux : dégradation en Europe, les T-Bonds peu changé avec PMI

(CercleFinance.com) Séance sans grand relief pour cette ultime séance du mois de novembre qui s'avère globalement positif pour les marchés obligataires.



Une petite consolidation s'est amorcée ce lundi, sans véritable catalyseur avec +1,5Pt de rendement sur le Bund à -0,5700%, +1,7Pt sur l'OAT à -0,3245%.



Plus au Sud, les dégagements sont plus appuyés avec +2,5Pts sur les Bonos à 0,085% et +3,5Pts sur les BTP italiens à 0,595%.



Outre Atlantique, c'est très calme avec une variation de l'épaisseur du trait à 0,8450% (+0,5Pt).

Aucun catalyseur pour animer les échanges: le PMI de Chicago s'est contracté de 61,1 vers 58,2 (c'est un chiffre mineur)



La FED annonce la prolongation jusqu'au 31 mars 2021 de plusieurs de ses facilités de prêt qui devaient expirer le 31 décembre, et cette initiative est approuvée par Steven Mnuchin.

A noter que l'or s'enfonce nettement sous les 1.800$ (à 1.775) alors que le Bitcoin bat un record absolu à 19.850$.



