Taux : dégradation en Europe, on revient 2 mois en arrière

Les marché obligataires nous font remonter dans le temps, et près de 2 mois en arrière, car les rendement observés aujourd'hui n'ont pas été aussi défavorables depuis le 24 ou le 25 octobre dernier.Nos OAT par exemple se dégradent de +7Pts pour renouer avec les 2,900%.Même écart sur le Bund (à 2,357%) puis +5Pts sur les BTP italiens (à 4,470%) ou les 'Gilts' britanniques à 3,625%.Alors que les investisseurs ont beaucoup misé sur les premiers signaux de récession pour anticiper un coup de frein des banques centrales sur les hausses de taux, les 'bonnes nouvelles' macroéconomiques passent pour de mauvaises nouvelles.Le PIB des Etats-Unis est en effet révisé de façon surprenante à la hausse de +0,3% à 3,2% en rythme annualisé au troisième trimestre 2022, selon la troisième estimation du Département du Commerce.Cette révision surprise marque donc un redémarrage plus soutenu après la contraction de 0,6% observée au deuxième trimestre : c'est dû à la hausse des exportations et des dépenses de consommation tandis l'activité a été freinée par une baisse de l'investissement dans le logement.L'indice des prix PCE a augmenté de 4,3%, inchangé par rapport à l'estimation précédente. Hors prix des produits alimentaires et de l'énergie, il s'est accru de 4,7%, un taux révisé à la hausse de 0,1 point de pourcentage.Les inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis ont augmenté de seulement 2.000 lors de la semaine du 12 décembre (à 216.000).Le Département du Travail indique que la moyenne mobile sur quatre semaines, - considérée comme un meilleur indicateur de la tendance de fond du marché de l'emploi - laisse apparaître un recul de 6.250 d'une semaine à l'autre pour s'établir à 221 750.Ces chiffres du chômage (marché du travail robuste) et du PIB US (plus que résilient) provoquent une accélération du '2 ans' dont le rendement se tend de +5Pts à 4,2650% (suite à la révision du PIB) tandis que le 5, le 7 et le '10 ans' se détendent symboliquement à 3,77%, 3,76% et 3,67% respectivement.