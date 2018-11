Taux : dégradation faible mais générale, tension BTP italiens

08/11/2018 | 19:00

La lourdeur l'emporte sur les marchés obligataires en amont de la conférence de presse de la FED concernant sa politique monétaire.

Après déjà trois hausses de taux cette année, la Réserve fédérale devrait confirmer que les données économiques 'robustes' justifient sa volonté de poursuivre son cycle de resserrement monétaire avec une 4ème hausse le 19 décembre.



Son président Jerome Powell devrait notamment souligner les signes avant-coureurs de tension salariale (+3,1% par an).

Les T-Bonds viennent de voir leur rendement culminer à 3,236% avant d'enregistrer une légère décrue à 3,227%, ce qui demeure élevé.

Le '2 ans' continue de se dégrader et affiche +1,5Pt à 2,963%, quasi stabilité (mais biais toujours négatif) à l'autre bout de la courbe sur le '30 ans' qui se tend de +1Pt à 3,435%.

Pour l'anecdote, les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômages aux Etats-Unis s'établissent comme prévu à 214.000 (soit -1.000 par rapport aux 215.000 de début novembre).



Du côté des statistiques en zone Euro, la balance commerciale de la France affiche un déficit quasi inchangé à -1,9 milliard d'euros en septembre, après -2,0 milliards en août, en données corrigées de variations saisonnières et de jours ouvrables.



En cumul sur les quatre derniers trimestres, le déficit des transactions courantes de la France, à -13,4 milliards d'euros, s'établit à un niveau proche de celui observé en 2017 (-13,1 milliards).



Nos OAT se dégradent de +1Pt à 0,82%, les Bunds également (de 0,446% à 0,458%), score quasi inchangé sur les 'bonos' espagnols à 1,616% et rechute (qui efface l'embellie de la veille) sur les BTP italiens à 3,41% contre 3,34% (le 'spread' avec les Bunds remonte à près de 300Pts).









Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.