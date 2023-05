Taux : dégradation générale malgré chiffres 'macro' faibles

Les marchés obligataires ont clairement perdu pied en fin d'après-midi: la dégradation s'est accélérée après l'heure du déjeuner, malgré des chiffres US qui n'ont rien d'enthousiasmant.

Le tableau n'est pas plus souriant en Europe avec la lourde chute de l'indice ZEW en Allemagne (-23Pts en 2 mois).



Les T-Bonds se retendent de +5Pts à 3,558% alors que les signaux d'affaiblissement de l'économie US se succèdent : les ventes de détail aux Etats-Unis (la consommation c'est 70% du PIB US) ont moins progressé que prévu par les économistes en avril, n'augmentant que de 0,4% en rythme séquentiel après un repli de 0,7% le mois précédent (révisé d'une estimation initiale de -1%), selon le Département du Commerce.

Sur 12 mois, la consommation n'augmente que de 0,5% (la moyenne historique, c'est +4,8% au 21ème siècle) et inflation déduite, les ventes reculent de -4,2% en volume.

En excluant le secteur automobile (véhicules et équipements), les ventes de détail américaines se sont aussi accrues de 0,4% le mois dernier par rapport à mars.

La production industrielle a en revanche rebondi de +0,5%, déjouant un pronostic de quasi stabilité... mais pas de quoi expliquer la chute des T-Bonds US.



Les rendements se retendent dans les mêmes proportions en Europe : les Bunds et les OAT affichent +4Pts à 2,35% et 2,93% respectivement.

Le sentiment des investisseurs continue de se dégrader en Allemagne au mois de mai, selon les résultats de l'enquête mensuelle de l'institut ZEW, dont l'indice s'établit à -10,7 pour le mois en cours, à comparer à +4,1 en avril et à +13 en mars.

Cet indice portant sur les perspectives économiques allemandes aligne ainsi un troisième mois consécutif de repli depuis son sommet de +28,1 de février, et repasse donc en terrain négatif pour la première fois depuis décembre dernier.

Plus au Sud, les Bonos rajoutent également +4Pts à 3,432%, les BTP italiens limitent la casse à +2,5Pts vers 4,212%.



Enfin, outre-Manche, les 'Gilts' rajoutent +2Pts à 3,836% : pour une fois, ils ne font pas pire que le duo OAT/Bund.







