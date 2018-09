Taux : dégradation sur un large front mais embellie en Italie

18/09/2018 | 19:25

Si la hausse des indices boursiers reflète un 'fait accompli', ce n'est pas le cas des marchés obligataires qui continuent de se dégrader.

Il ne s'agit pas en l'occurrence d'une 'rotation sectorielle' motivée par un retour de l'appétit pour le risque car en réalité, les actions en Europe se sont montrées très hésitantes toute la journée, avant de passer positives sur le tard, grâce une hausse un peu inespérée de Wall Street.



Rappelons que Donald Trump a confirmé hier soir que la hausse de 10% des droits de douane (sur 200Mds$ de produits chinois) constituait une première étape avant qu'un taux de 25% ne soit appliqué au 1er janvier 2019 si Pékin ne devait pas se plier aux exigences de Washington.



Réaction quasi-immédiate de la Chine : les pourparlers commerciaux sont enterrés et une plainte va être déposée contre la décision américaine auprès de l'OMC.

Par ailleurs, Pékin va cibler seulement 60Mds$ de produits US dans un premier temps, avec des droits de douane modulables entre 5 et 25%.



À noter, il n'y avait aucune statistique susceptible de plomber les T-Bonds ce mardi : l'indice NAHB de l'activité dans l'immobilier a progressé de 66 vers 67.

Les T-Bonds se tendent de +4Pts à 3,0420%.

En Europe, les Bunds affichent +2,5Pts à 0,482%, les OAT +2Pts à 0,791%, ainsi que les Bonos à 1,528%.

Pour les BTP italiens, ce fut une journée très positive avec -7Pts de base à 2,801%. En effet, Giovanni Tria, ministre de l'économie italien, souhaite présenter un programme économique où le déficit budgétaire serait contenu à 1,6% du produit intérieur brut en 2019 (niveau conforme aux règles de l'Union européenne).





