Taux : des plus bas de 1 an à 2 ans sur Bunds et T-Bonds US

02/01/2019 | 19:18

Le stress sur les indices boursiers, leur chute initiale de -1,5 à -2,5% a dopé les marchés obligataires.

Lorsque l'aversion au risque s'est un peu calmée -et les indices revenus à l'équilibre, sauf à Paris- les bons du Trésor n'ont que peu reperdu du terrain gagné en matinée.



Ainsi nos OAT se détendent de -6,4Pts à 0,646%, les Bunds de -8,4Pts à 0,162% (après 0,148% au plus bas, du jamais vu depuis le 1er novembre 2016), et plus au Sud, l'embellie est du même ordre en Italie (-6Pts de base à 2,71%) mais elle s'avère plus modeste en Espagne avec -2Pts à 1,402%.

Outre Manche, et malgré les incertitudes grandissantes sur le processus du Brexit, les Gilts se détendent de -5,7Pts à 1,213%.



Outre Atlantique, et malgré une tendance qui passe au vert à Wall Street, les T-Bonds continuent de gagner du terrain et la rémunération du '10 ans' de reculer, à 2,667%, soit -1,7Pt de base, un niveau plus testé depuis le 25/26 janvier 2018.



Ces scores sont relativement cohérents par rapport au piètre tableau macroéconomique que nous dépeignent les chiffres du jour (PMI manufacturiers), qu'il s'agisse de l'Asie, de l'Europe ou des USA.



L'indice PMI de la Chine s'est par contracté en décembre 2018 pour s'établir à 49,7, soit la première fois depuis mai 2017 qu'il se retrouve sous les 50 qui séparent expansion et contraction de l'activité. Une nouvelle qui a contribué à la morosité ambiante sur les marchés.

Cette contraction de l'activité n'est pas cantonnée à la seule Chine puisque le PMI taïwanais qui se dégrade de 48,7 vers 48,4 (selon IHS Markit, soit -8Pts en 12 mois), ainsi que celui de la Malaisie (48,2 vers 46,8), de la Corée du Sud (2ème mois de contraction consécutif), du Vietnam et des Philippines.



Rien d'encourageant non plus aux Etats Unis avec un PMI Markit en, léger repli à 53,8, au plus bas depuis 15 mois.



En Europe, la croissance du secteur manufacturier de la zone euro a ralenti en décembre, au vu d'un indice PMI final IHS Markit en repli de 51,8 en novembre à 51,4, confirmant sa dernière estimation flash et signalant le plus faible taux d'expansion depuis février 2016.



En France, l'indice PMI IHS Markit manufacturier se replie de 50,8 en novembre à 49,7 en décembre (estimation définitive), signalant la première contraction du secteur depuis vingt-sept mois, reflétant notamment l'effet du mouvement des gilets jaunes.



Le marché français des voitures particulières neuves s'est inscrit en baisse de 14,5% le mois dernier, selon des données publiées ce matin par le Comité des Constructeurs Français d'Automobile (CCFA). Sur les douze mois de 2018, le marché français des voitures particulières neuves s'est en revanche accru de 2,6% et celui des véhicules légers neufs a augmenté de 2,9% par rapport à 2017.







