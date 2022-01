Taux : des seuils d'alerte atteints, BTP au +bas en 18 mois

La repentification de la courbe des taux ne s'interrompt ni aux Etats Unis, ni en Europe.

La dégradation a été un peu plus sensible de ce côté-ci de l'Atlantique même si on peine à identifier une raison objective dans l'actualité du jour.



Les investisseurs semblent donc ce poser la question de la possibilité de voir la BCE s'accrocher à ses promesses de taux zéro et de neutralisation de son bilan (au zénith) à partir de mars quand les lignes se mettent soudain à bouger côté FED.



Ses dirigeants envisagent une remontée des taux à un rythme plus soutenu qu'initialement prévu (4 hausses au lieu de 3, probablement)... puis de 'normaliser' le bilan (laisser de dégonfler montant de ses actifs) en ne rachetant pas de nouvelles lignes à hauteur de celles arrivant à expiration (contrairement à la stratégie prévue par la BCE).



Le rendement des T-Bonds US vient de fuser jusque vers 1,7500% ce jeudi, une légère détente se dessine à la mi-journée (vers 1,734%)... mais globalement, les taux longs viennent de prendre exactement +25Pts de base en une semaine (par rapport au jeudi 30 décembre).

Le '30 ans' affiche plus de 2,11% et un écart également de +0,25% dans l'intervalle.



Côté chiffres, la croissance de l'activité du secteur tertiaire aux Etats-Unis a déçu : l'indice ISM des 'services' est ressorti à 62,0 contre 69,1 (loin des 67 attendu). La résurgence de l'épidémie de COVID-19, en serait grandement responsable : le sous-indice des 'nouvelles commandes' recule plus fortement encore, de 69,7 vers 61,5 en décembre, au plus bas depuis dix mois.

Le sous-indice de l'emploi a reculé pour sa part à 54,9, après 56,5 en décembre.

Petite consolation avec le déficit commercial US qui se contracte légèrement à 80,1 contre 81,5 en novembre.

Le nombre de demandes d'indemnités chômage aux Etats-Unis a rebondi de +9.000 du 24 au 31/12, à 207.000, déjouant une prévision médiane de 195.000, la 'vague 5' de la pandémie ne semble pas impacter les embauches ni occasionner trop de fermetures d'établissements.



Au Royaume-Uni, les 'Gilts' se tendent de +5Pts à 1,149% : l'indice PMI composite CIPS/IHS Markit de l'activité globale chute pourtant de 57,6 vers 53,6 en décembre 2021 (contre 53,2 en estimation initiale).



Il s'inscrit ainsi son plus bas niveau depuis mars 2021, et fait singulier, la croissance de l'activité des services n'a pas surpassé celle de l'industrie manufacturière, les deux secteurs ayant affiché tous deux des indices de 53,6.

Dans l'Eurozone, la lourdeur l'emporte nettement et nos OAT affichent +3Pts à 0,262%, les Bunds prennent +2Pts à -0,065%.

Plus au Sud, +2Pts pour les Bonos à 0,622% et +3,5Pts sur les BTP italiens à 1,276%, après une culmination à 1,319% (soit +7,5Pts): cela commence à 'chauffer' puisque le plafond des 1,285% du 1er novembre est percé et les 1,30% n'avaient plus été testés depuis début juillet 2020.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.