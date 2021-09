Taux : détente à 72H de la réunion de la BCE, T-Bonds US clos

Ce fut une toute petite journée sur les marchés de taux européens, en l'absence des investisseurs américains (ce lundi, c'est la fête du travail aux US): peu de volume et aucun catalyseur (chiffres ou communication de la FED) en provenance des Etats Unis.



Les évolutions des T-Bonds en transactions électroniques sont non significatives et les variations observées en Europe étaient insignifiantes.



Malgré les robustes chiffres des commandes à l'industrie en Allemagne, en hausse de 3,4%, les Bunds affichent ce soir un très léger repli de leur rendement, -0,7Pt vers -0,3670%).

Pour rendre ces chiffres plus parlants, les commandes à l'industrie ont atteint en août un niveau record depuis 1991, d'après les données CVS-CJO et ajustées de prix de Destatis.

Nos OAT se détendent elles aussi de -0,7Pt à -0,0260% et plus au sud, l'embellie atteint -1,5Pt sur les Bonos espagnols à 0,324% et sur les BTP italiens à 0,6900%.



Cette semaine sera surtout marquée par la réunion de la Banque centrale européenne prévue jeudi à Francfort et la conférence de presse de Christine Lagarde.

La BCE avait d'ailleurs secoué les marchés début septembre, après la sortie remarquée de plusieurs membres 'faucons' de l'institution.

'Vu les données positives parues depuis deux-trois mois, le staff va revoir en hausse ses projections de croissance et d'inflation sur 2021', prédit-on chez Oddo BHF.



'Les partisans d'une baisse des achats PEPP (programme d'achats d'urgence face à la pandémie, NDLR) y verront de quoi justifier leur position', prévient la banque privée franco-allemande.



Enfin, outre-Manche, les Gilts britanniques réalisent la meilleure entame de semaine avec -2,5Pts à 0,694%, sur une trajectoire de parité avec les BTP.

