Taux : détente amorcée avant le PPI US, BoE +25Pts à 4,50%

Aujourd'hui à 19:13 Partager

Belle journée sur les marchés obligataires qui réagissent favorablement à la publication d'indicateurs économiques de 1er plan aux Etats Unis: les prix à la production US se sont accrus de seulement 0,2% en avril par rapport au mois précédent, en données brutes tout comme en données 'core', hors alimentation, énergie et services commerciaux.



Sur les douze derniers mois toutefois, la hausse des prix producteurs a ralenti en avril à 2,3% en données brutes et à 3,4% en taux 'core', après des hausses de respectivement 2,7% et 3,7% observés au mois de mars selon le Département du Travail.

Les T-Bonds US se détendent de -5Pts vers 3,3850%... mais il faut souligner que depuis le 5 mai, le '1 mois' caracole bien au-delà des 5,25% (vers 5,53% ce 11 mai) alors que la probabilité d'une hausse de taux mi-juin est évaluée à 2,5%.

Le '6 mois' reste figé à 5,10% alors que la probabilité d'une baisse de taux en septembre oscille entre 45 et 50%.



Une anticipation également justifiée par la brusque hausse des inscriptions hebdomadaires au chômage (+22.000) la semaine dernière aux Etats-Unis, selon le Département du Travail.



Elles se sont établies à 264.000 lors de la semaine du 6 mai: il s'agit de leur niveau le plus élevés depuis octobre 2021.



La moyenne mobile sur quatre semaines, considérée comme un meilleur indicateur de la tendance de fond du marché du travail, a elle aussi augmenté, de 6000 à 245.250.



Outre-Manche, la BoE annonce une nouvelle hausse de 25 points de base à 4,50%, portant le taux de référence à son plus haut niveau depuis 15 ans (été 2008).

Pas de surprise pour les opérateurs: les 'Gilts' effacent -6,5Pts à 3,7350%.



Si l'économie britannique a échappé à la récession cet hiver, l'inflation ne cesse de surprendre à la hausse, ce qui signifie que la BoE n'est toujours pas en position de justifier l'arrêt du cycle de hausse des taux.



En Europe, les marchés obligataires se sont très fortement détendus avant de réduire un peu leur avantage: les OAT se détendent de -8Pts à 2,800%, les Bunds de -8Pts à 2,2170%, et hors zone Euro.





Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.