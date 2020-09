Taux : détente au Sud de l'Europe, stagnation Bund et T-Bonds

14/09/2020 | 18:54

Séance placée sous le signe du 'risk on' sur les marchés, en l'absence de tout market mover de type chiffre macro ou intervention d'un banquier central.

C'est d'ailleurs la période de 'black out' pour la FED qui tient sa réunion bi-mestrielle sur 2 jours (ce mardi puis mercredi).



Les acheteurs ont privilégié les dettes les plus volatiles, à commencer par les BTP et les Bonos espagnols avec -2,5Pts à 1,015% et 0,284% respectivement, puis nos OAT avec -1,5Pt à -0,206%, délaissent les Bunds restés stables à -0,484%.

L'attentisme a clairement dominé sur les T-Bonds US avec une stagnation complète autour de 0,665%.



Le seul écart négatif du jour a été observé sur les Guilts britanniques, très à leur avantage la semaine passée et qui se retendent de +1,6Pts ce lundi.

Les relations avec l'Europe sont de plus en plus tendues (l'accès de la banque d'Angleterre et des institutions bancaires britanniques aux liquidités de la BCE pourrait être restreint), tandis que l'hypothèse d'un 'hard Brexit' ne fait plus de doute pour grand monde... ce qui pourrait déboucher sur une forte chute du 'Sterling' à moyen terme , laquelle ne sera pas contrebalancée par une rémunération de moins de 0,25%.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.