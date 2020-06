Taux : détente avec la résurgence du Covid (reconfinement ?)

24/06/2020 | 19:15

Le stress lié au Covid-19 fait son come-back à Wall Street et se traduit par une vague d'aversion au risque qui profite aux actifs défensifs comme les bons du Trésor US: leur rendement se détend de -2Pts vers 0,69/0,688%.



L'arbitrage au profit des Bunds est encore plus marqué avec -3,5% à -0,449% et nos OAT suivent la cadence avec -2,5Pts à -0,108%.

Détente également sur les Bonos espagnols avec -2,5Pts à 0,468% mais stagnation sur les BTP italiens (à 1,333%, après une nette embellie la veille).



Les marchés ont ignoré avec une certaine légèreté les statistiques faisant état d'un rebond de la pandémie dans plusieurs états depuis 10 jours, la Maison Blanche ne cessant de réaffirmer qu'aucun reconfinement global n'était envisagé.

Mais le maire de New York -Andrew Cuomo- en accord avec le gouverneur du New Jersey (Phil Murphy) et du Connecticut(Ned Lamont) a annoncé ce mercredi matin une mise sous quarantaine de 14 jours pour les personnes provenant des états les plus impactés par le rebond la pandémie: cela vise l'Alabama, l'Arkansas, l'Arizona, la Floride, la Caroline du Nord et du Sud, l'état de Washington, l'Utah et le Texas.



En plus de la pandémie, vient se greffer ce mercredi le risque de dégradation des relations commerciales avec l'Europe.

L'administration Trump envisage d'imposer pour 3,1Mds$ de sanctions douanières supplémentaires sur les importations de produits européens L'Allemagne est la première visée, ainsi que la France et l'Italie mais également le Royaume Uni, ce qui ne perturbe pas les Gilts dont le rendement recule de -2,2Pts à 0,1900%..



En Europe, les nouvelles semblaient plutôt bonne ce matin indice avec l'indice IFO allemand (climat des affaires) qui rebondit de 79,7 en mai vers 86,2 ce mois-ci et un moral des chefs d'entreprises en France qui s'améliore (il se redresse très nettement en juin, de 60 vers 78, selon l'indicateur synthétique de l'Insee qui affiche sa plus forte remontée depuis 1980).





