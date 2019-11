Taux : détente de -150Pts du 10 ans US par rapport 01/11/2018

01/11/2019 | 17:53

Les marchés obligataires consolident ce vendredi car il a décidément trop de 'bonnes nouvelles' au même moment, ce qui provoque un déluge de record absolus sur les indices boursiers.



L'appétit pour le risque généralisé pénalise les marchés de taux qui avaient beaucoup progressé la veille alors que la FED avait réduit ses taux pour la 3ème fois mercredi, justifiant ce geste par des signaux de ralentissement de la croissance et une inflation trop timide.



Or on découvre dès le lendemain (PIB à +1,9% contre +1,6% anticipé) puis le surlendemain que l'économie américaine se montre en fait bien plus vigoureuse que prévu, avec 128.000 emplois non agricoles le mois dernier, selon le Département du Travail (le consensus tablait sur +80.000).



Ce chiffre n'est pas spectaculaire en lui même, ce qui l'est, c'est la révision à la hausse des chiffres de septembre (de 136.000 à +180.000, soit +44.000) puis du mois d'août (de 168.000 à 219.000 soit +51.000).



En tout, cela fait pratiquement +100.000 emplois 'retrouvés' de façon inattendue.



Le taux de chômage s'établit à 3,6% : la grève chez General Motors, avec des grévistes comptabilisés comme des demandeurs d'emplois n'a donc pas eu d'impact le mois dernier.

Les T-Bonds US qui s'étaient détendus de -11Pts jeudi corrigent modestement avec +3,4Pts à 1,735%. Le 1er novembre 2018, le '10 ans' culminait à 3,23%, cela fait donc -150Pts tandis que la FED n'a réduit son taux que de -75Pts.



Mais les bonnes surprises ne s'arrêtent pas au 'NFP': les dépenses de construction ressortent à +0,5% contre +0,2% attendu.



Seule petit déception, l'ISM manufacturier ressort à 48,3 contre 49,1... mais IHS Markit voit dans le même temps une amélioration de l'activité anticipée aux Etats Unis !



En Europe, la consolidation engendre une petit hausse des rendements avec +3Pts à -0,660% sur les OAT, mais seulement +2,2Pts sur les Bunds à -0,379%.

Plus au Sud, les 'Bonos' décalent de +3Pts à 0,273%, les BTP italiens corrigent de +5,7Pts à 1,0820%.

Outre-Manche, les 'Gilts' affichent +3,7Pts à 0,667%.



Sur la semaine écoulée, nos OAT affichent une parfaite stabilité, à comparer avec les T-Bonds qui se détendent de -6,5%... ce qui ne constitue pas un écart très spectaculaire après une baisse de taux.

Le '30 ans' se détend également de -6,5Pts à 2,22%: il affichait 3,46% il y a 1 an, jour pour jour (soit -125Pts environ) !



