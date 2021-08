Taux : détente de -2Pts en Europe, tension symétrique aux US

Les marchés obligataires continuent d'évoluer de façon contrastée avec une légère dégradation des T-Bonds (ils se retendent de +2Pts à 1,2750%) malgré des chiffres US du jour qui ne sont pas très réjouissants : les mises en chantier de logements ont diminué de 7% en données CVS le mois dernier aux, à 1.534.000 en rythme annualisé selon le Département du Commerce, un niveau bien inférieur au consensus.



Le nombre de permis de construire de logements américains, censé préfigurer les mises en chantier futures, s'est quant à lui accru de 2,6% à 1.635.000 en juillet, dépassant légèrement l'estimation moyenne des économistes.

Les investisseurs semblent donc faire preuve de prudence dans l'attente des 'minutes de la FED à 20H ce soir.



Si les T-Bonds affichent +2Pts, les Bunds et OAT se détendent symétriquement de -2Pt à -0,486% et -0,138% respectivement.

Les dettes du Sud de l'Europe s'alignent avec -2Pts respectivement sur les Bonos (0,2200) et les BTP italiens (0,555%).



De ce côté-ci de l'Atlantique, les chiffres de l'inflation dans la zone euro publiés à 11h sont ressortis à +2,2% contre +2,2% en 1ère estimation pour juillet (après 1,9% en juin).

Les taux annuels les plus faibles ont été observés à Malte (0,3%), en Grèce (0,7%) et en Italie (1,0%) et les plus élevés ont quant à eux été enregistrés en Estonie (4,9%), en Pologne et en Hongrie (4,7% chacun).



Dans la zone euro, les plus fortes contributions au taux d'inflation annuel proviennent de l'énergie (+1,34 points de pourcentage, pp), suivis de l'alimentation, alcool et tabac (+0,35 pp), des services (+0,31 pp) et des biens industriels hors énergie (+0,17 pp).



Les Gilts se dégradent légèrement (+0,8Pt à 0,573%) après publication du niveau d'inflation au Royaume-Uni: selon l'office national de statistiques, les prix à la consommation ont augmenté à un rythme annuel de 2% en juillet 2021, un taux en baisse de 0,5 point par rapport à celui de juin, et inférieur au consensus selon Capital Economics.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.