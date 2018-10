Taux : détente des Bunds et T-Bonds,nette dégradation des BTP

11/10/2018 | 19:22

La rotation sectorielle en faveur des 'actifs surs' n'est pas flagrante: certes le rendement des OAT (-1,5Pt à 0,885%) ou des Bunds (-3Pts à 0,522%) se détend, mais c'est presque marginal en regard des pertes subies par les indices boursiers depuis le début de la semaine (ils s'étagent entre -5,5 et -7,5%.



Même constat à Wall Street où les T-Bonds se détendent de -4Pts à 3,185% alors que les indices US perdent -5% en 48H.



Le '10 ans' US profite des chiffres de l'inflation rassurent un peu outre Atlantique: l'indice des prix à la consommation (CPI) ne progresse que de +0,1% en rythme séquentiel le mois dernier, une variation inférieure à ce qu'anticipaient en moyenne les économistes (+0,2%).



L'inflation 'core' est aussi ressortie à +0,1% en septembre, un chiffre là aussi sous un consensus de +0,2%. En rythme annuel, l'indice des prix a augmenté de 2,3% en données brutes et de 2,2% hors éléments volatils le mois dernier (contre des consensus respectifs de 2,4% et 2,3%).



Mais il y a d'autres sujets qui éclipsent les chiffres 'macro': le dossier italien demeure problématique avec un gouvernement qui refuse de plier devant Bruxelles et de revoir sa copie.

Le bufget qui prévoit ,4% de déficits devrait être adopté lundi par l'Assemblée, avant d'être examiné -et peut-être rejeté- par Bruxelles.



Les BTP italiens se dégradaient fortement ce jeudi, avec +9Pts de base à 3,605%, soit de nouveau +307Pts de 'prime' par rapport au 'Bund': en 2012, un tel écart était synonyme de 'crise aiguë'.

Les 'bonos' espagnols ont été légèrement 'contaminés' et affichent +3Pts de base à 1,654%.

Enfin, l'or qui ne 'faisait rien' depuis le début de la semaine (la hausse des taux lui faisait de l'ombre) s'est mis à décoller à la mi-journée et finit la journée en hausse de +2,5% vers 1.224$/Oz.



