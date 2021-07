Taux : détente en Europe, léger repli des T-Bonds et Gilts UK

L'appétit pour le risque est de retour avec un CAC à +1,35% et 3 indices US qui égalent ou battent de nouveaux record (comme le Nasdaq à 14.808Pts) : les marchés obligataires pourraient en pâtir, de même que de 'PMI' très robustes en Europe.



Mais non, le rendement de nos OAT se détend de -1Pt à -0,087%, celui des BTP italiens de -3Pts à 0,6210 et même écart pour les Bonos espagnols à 0,266%.



Les T-Bonds qui étaient venus tester 1,1300% mardi poursuivent leur correction et une nouvelle dégradation de +2Pts propulse leur rendement vers 1,2860%... autrement dit, une semaine sans gain ni perte.

Le recul des T-Bonds est imité par les Gilts qui se tendent de +1,5Pt à 0,583% : un tout autre scénario aurait été justifié par le net repli de -4,5Pts de l'indice PMI composite de l'activité globale du Royaume Uni -calculé par le CIPS et IHS Markit.

Il ressort à 57,7 en estimation flash pour le mois dernier, en repli sensible, donc, par rapport à son niveau de 62,2 enregistré en juin.

L'indice flash composite de l'activité globale s'est légèrement replié de 57,4 en juin (plus haut de 41 mois) à 56,8.



Les chiffres étaient bien meilleurs en Europe : l'indice PMI 'composite' IHS Markit a progressé de 59,5 en juin vers 60,6 en juillet dans la zone euro, soit son plus haut niveau depuis juillet 2000, soutenu par la réouverture de l'économie accompagnant l'allègement des restrictions sanitaires.



Dans le détail, le PMI des 'services' (tiré par le rebond des activités de loisirs) prend +2,1Pts à 60,4 en juillet (battant largement le consensus de 59,5): cela compense la contraction du PMI manufacturier de 63,4 vers 62,6 en juillet ( contre un consensus de 62,5).



Les T-Bonds reculent légèrement après la publication du PMI des 'services' : la croissance de l'activité du secteur privé aux Etats-Unis ralentit sensiblement en juillet -4Pts), d'après IHS Markit dont l'indice PMI composite passe de 63,7 en juin à 59,7 en estimation 'flash' pour le mois en cours, un plus bas de quatre mois.



Si la production manufacturière accélère légèrement, la dynamique de croissance faiblit de nouveau dans les services sur fond de pénurie de main d'oeuvre.



