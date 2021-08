Taux : détente en Europe, légère dégradation sur T-Bonds US

Séance contrastée pour cette entame de semaine avec des taux longs US qui se dégradent tandis qu'ils se détendent à la marge en Europe.

Nos OAT s'améliorent à -0,128% contre -0,118%, les Bunds de 0,5Pt vers -0,4580% alors que les T-Bonds US se tendent de +1,5Pt à 1,310% après la publication du rapport 'JOLT' des emplois à pourvoir qui bat un record historique avec 10,2 propositions de jobs accessibles immédiatement.



Le calendrier des 'stats' était vide ce lundi : en cette période de creux estival, et après le bon rapport sur l'emploi américain paru vendredi, il est probable qu'il faille attendre la publication, mercredi, des chiffres mensuels de l'inflation aux Etats-Unis pour voir une véritable tendance se dessiner.



La Réserve fédérale n'a pour l'instant communiqué aucun calendrier relatif au resserrement de sa politique monétaire, estimant que la récente augmentation des prix n'était pas de nature à engendrer de décision à court terme.



Pour son président, Jerome Powell, la poussée au niveau des prix n'est que 'transitoire' et les investisseurs espèrent voir ce diagnostic se matérialiser dans les chiffres qui paraîtront après-demain.



La journée s'avère positive au Sud de l'Europe: les BTP italiens se détendent de -2Pts vers 0,5510% et de -1Pt en Espagne avec des Bonos à 0,250%.

La meilleure performance du jour se situait Outre-Manche: les 'Gilts' effaçaient -3Pts vers 0,5830%, ce qui les rapproche des BTP italiens et du '10 ans grec' à 0,5300% (-0,5Pt) qui garde l'avantage sur le BTP.





