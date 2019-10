Taux : détente en Europe & surtout UK, journée fériée aux USA

14/10/2019 | 18:45

Journée relativement calme mais positive sur les marchés de taux européens qui se détendent de -1,8 à -3Pts de base (du nord au sud).

Pas de cotations sur les marchés obligataires US puisque c'est Colombus Day (férie sur les 'treasuries').

Après la vague d'euphorie suscitée par la rencontre Trump/Liu He (Trump promettait beaucoup), Steven Mnuchin a confirmé à 15H dans un bref communiqué ce lundi qu'un accord sur l'exportation de produits agricole était la seule avancée concrète... pour le reste, il évoque des 'espoirs de signature d'un accord'.

Les chinois ont diffusé des commentaires 'prudents' sur les avancées 'très substantielles' revendiquées par Donald Trump : Pékin précise même que de nouvelles discussions complexes devront avoir lieu avant de parvenir à un accord en 'phase II' (les exportations chinoises ont reculé de -3,2% en août, au plus bas depuis 8 mois).

Cette séance s'est soldé par une détente des rendements sur les Bunds et les OAT : -1,8Pt à respectivement -0,455% et -0,18%.

Détente de -3Pts sur les Bonos espagnols à 0,224% et sur les BTP italiens à 1,026%.

La meilleure performance du jour revient aux 'Gilts' britanniques avec -8Pts à 0,628% alors que le discours de la Reine (grandes orientations politiques du gouvernement) confirme que la mission première consiste à mener à bien le Brexit, conformément au souhait exprimé par le Peuple.



Outre la réunion des 17 et 18 octobre sur le Brexit (nouveau round de négociations, dit 'de la dernière chance' entre européens et britanniques), cette semaine sera ponctuée par de nombreuses données 'macro' prévues cette semaine, figurent l'indice ZEW en Allemagne, l'inflation dans la zone euro et au Royaume Uni, ou encore les ventes de détail et la production industrielle aux Etats-Unis.







