Taux : détente et records sur le BTP, jour férie à WallStreet

12/10/2020 | 19:23

Nouvelle journée parfaite sur les marchés obligataires et les indices boursiers européens qui grimpent de concert, et nouveau record historique à la clé pour les BTP italiens avec un rendement plancher de 0,672% contre 0,7154% vendredi.

Les Bonos espagnols se rapprochent également des 0,00%, avec -2,5Pts à 0,144%.



Belle journée également pour nos OAT à -0,285% (-1,2Pt) et les Bunds (-1Pt à 0,544%).



Pas de cotations sur les T-Bonds à Wall Street, l'obligataire étant fermé en ce jour de célébration du 'Colombus Day'.



Aucune 'stat' à se mettre sous la dent, pas communiqué de la FED, l'attention des investisseurs US se focalise les tractations entre Steven Mnuchin, le secrétaire américain au Trésor, et Nancy Pelosi, la présidente démocrate de la Chambre des représentants: ils ont prévu de se rencontrer cette semaine afin de s'entendre sur la mise en oeuvre d'un 'Relief plan' que la FED juge indispensable.



Ce montant constituerait un parfait compromis entre les 1.000 milliards de dollars envisagés du côté Républicain et les 2.600 milliards de dollars espérés côté Démocrate.

L'orientation 'bullish' de Wall Street semble indiquer une véritable confiance dans une issue favorable avant le 3 novembre.



