Taux : détente générale malgré messages 'faucons' de Sintra

La détente observée sur les marchés obligataires européens ce mercredi détonne une nouvelle fois avec la tonalité des déclarations des banquiers centraux de la planète invités par la BCE à Sintra au Portugal.

Nos OAT, les Bunds effacent -6Pts de base à 2,833 et 2,3060%, les Bonos espagnols -4,5Pts à 3,283% et les BTP italiens, seulement -3Pts à 3,9700%.



Une belle résilience alors que la présidente avait déclaré la veille que 'l'inflation reste trop forte en Europe et l'institution va devoir poursuivre sa lutte contre la hausse des prix 'quoi qu'il en coûte'.



Jerome Powell a repris le flambeau de la lutte contre l'inflation ce mercredi : ' nous sommes loin d'un retour à la normale et nous ne nous attendons pas à un retour de l'inflation sous-jacente ('core') sous les 2% cette année ou l'année prochaine, plutôt pour la suivante '.



Le patron de la FED confirme que 'les taux devraient être encore relevés par deux fois, mais il n'a pas été décidé si ces hausses se réaliseront lors des deux prochaines réunions ou plus espacées dans le temps'.

La possibilité de 2 hausses le 26 juillet et le 15 septembre n'empêche pas les T-Bonds de se détendre de -5Pts à 3,7200%.



En ce qui concerne le patron de la banque du Japon, Kazuo Ueda, pas de projet de hausse de taux imminente mais il pourrait mettre fin à la politique monétaire ultra-accommodante s'il devenait 'raisonnablement certain' que l'inflation s'accélérerait en 2024 (l'inflation sous-jacente reste pour l'instant inférieure à l'objectif de 2%, à la différence du CPI global qui caracole à 3,2%).



Andrew Bailey, le patron de la Banque d'Angleterre a déclaré que la hausse inattendue de 50 points de base décidée la semaine dernière visait à diminuer le taux d'inflation au Royaume-Uni, le plus élevé parmi les pays du G7.

Les'Gilts' s'améliorent légèrement, mais de seulement -2,5Pts à 4,35%, après une culmination à 4,405% ce matin.



Il y avait peu de chiffre au programme ce 28 juin : le moral des ménages allemands s'est détérioré à l'approche du mois de juillet, dans un climat d'incertitude accrue concernant les perspectives économiques du pays.



L'indice compilé par l'institut GfK de Nuremberg, calculé à partir d'un échantillon de 2.000 personnes sur la première partie du mois qui s'achève, s'est enfoncé à -25,4 points, contre un chiffre révisé de -24,4 en juin.



Cet indicateur montre que la confiance des ménages a été affectée par la plus grande difficulté à épargner exprimée par les ménages, en premier lieu face à la persistance des tensions inflationnistes.



Le sous-indice mesurant leurs perspectives de revenus s'est ainsi inscrit en baisse de 2,4 point à -10,6, les consommateurs estimant là encore qu'une partie de leurs salaire réel sera absorbée par l'inflation élevée.









