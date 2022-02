Taux : détente généralisée, marchés en mode 'risk-off'

Les marchés obligataires ont joué leur rôle de 'refuges' (risk-off) mais sans que cela prenne des proportions 'massives' puisque les rendements se détendent dans des proportions somme toute limitée, notamment aux Etats Unis, où à la surprise générale, le Nasdaq évolue dans le vert à mi-séance.



Les T-Bonds US effacent -5Pts à 1,927% (après 1,846% au plus bas du jour, soit -13Pts): Wall Street semble parier sur un conflit de durée limitée, jusqu'à l'installation à Kiev d'un gouvernement favorable à la Russie (le but avoué par Vladimir Poutine), comme en Biélorussie.

En Europe, qui se retrouve avec une guerre à ses frontières, la détente des taux est un peu plus appuyée : -7,5Pts pour nos OAT à 0,659%, -7,5 aussi pour les Bunds à 0,1500%.

Les écarts sont plus marqués plus au sud avec -10Pts sur les Bonos vers 1,17% et -14Pts sur les BTP à 1,800%... les spécialistes estimant que la BCE dispose d'un bon prétexte pour temporiser en matière de hausse des taux.

Les 'Gilts' font en peu bande à part avec seulement -2Pts vers 1,455%.



L'or, valeur refuge par excellence, ne progresse plus ce soir que de 1%, à 1920 $ l'once (1.972 au plus haut), l'argent prend +0,5% à 24,7$/Oz.



Du sang froid donc sur les marchés mais il subsiste un risque d'escalade vers un scénario beaucoup plus sombre. Emmanuel Macron a déclaré : ' À cet acte de guerre, nous répondrons sans faiblesse, avec sang-froid, détermination et unité ' (les pays occidentaux préparent un train de sanctions d'une sévérité sans précédent, elles seront annoncées à l'issue du 'G7'), mais il y a aussi cet autre passage ou il évoque une 'riposte économique, énergétique et... militaire'.



Qu'entend t'il par riposte militaire ? Engager la France dans un conflit potentiellement nucléaire avec la Russie pour défendre un pays avec lequel il n'y a pas d'accord de protection de son territoire ?

Olaf Scholz se montre beaucoup plus prudent et exclut le recours à l'option militaire en Ukraine pour faire plier la Russie.



Ursula von der Leyen a de son côté déclaré : 'Nous ciblerons des secteurs stratégiques de l'économie russe, en interdisant à la Russie l'accès à des technologies et des marchés essentiels pour la Russie. Nous affaiblirons la base économique de la Russie et sa capacité de modernisation. Et, en outre, nous allons geler les avoirs russes dans l'Union européenne et mettre un terme à l'accès des banques russes aux marchés financiers européens'.



Les statistiques 'macro' ont été reléguées au second plan par les considérations géopolitiques.

Après une hausse de 2,3% au trimestre précédent en rythme annualisé, le PIB des Etats-Unis a augmenté de 7% au quatrième trimestre 2021, d'après une deuxième estimation du Département du Commerce qui avait annoncé 6,9% en toute première lecture.

Le Département du Commerce annonce un recul de 4,5% des ventes de logements neufs aux Etats-Unis au mois de janvier, pour représenter un volume annualisé CVS de 801.000, contre 839.000 en décembre 2021 (révisé de 811.000 en estimation initiale).



Le prix médian des ventes de logements neufs américains s'est établi à 423.300 dollars le mois dernier. A 406.000 à fin janvier, le stock de logements neufs prêts à la vente représentait 6,1 mois au rythme d'écoulement actuel.



