Taux : détente plus forte au Sud que sur les Gilts et T-Bonds

11/03/2020 | 19:54

La nervosité des marchés est de nouveau à son comble alors que le Dow Jones replonge de -5,5% (il avait repris +4,5% la veille) faute d'annonces de Donald Trump en matière de soutien fiscal aux entreprises US (la rumeur, entretenu par Steven Mnuchin, était que des allégements ou exemptions seraient accordées aux entreprises de taille moyenne).

Dans l'intervalle, l'OMS déclare que le Covid-19 est bien une pandémie planétaire... de quoi relancer les plus sombres prévisions.



Les actifs refuges retrouvent leur attrait et nos OAT voient leur rendement se contracter de -5,2Pts pour un nouveau plancher annuel de -0,3500% tandis que les Bunds voient leur rendement se tendre de +4,5Pts vers -0,745% parce que Angela Merkel évoque le renoncement à la règle du 'zéro déficit' compte tenu de circonstance exceptionnelles.

Très forte détente des BTP italiens de -20Pts environ vers 1,185%, nette embellie sur les Bonos espagnols de -12Pts à 0,244%.



Outre Atlantique, les T-Bonds naviguent entre 0,75% et 0,80%, les opérateurs tenant peu compte des prix à la consommation aux Etats-Unis: ils n'ont que faiblement augmenté au mois de février, la hausse des prix du logement et de l'alimentation ayant été absorbée par le repli des coûts de l'énergie.



Le Département du Travail a annoncé mercredi que son indice des prix à la consommation (CPI) avait augmenté de 0,1% le mois dernier, après une progression identique en janvier.



En rythme annuel, l'inflation ressort à 2,3% mais elle devrait fortement chuter en mars avec la baisse de -40% du prix du baril depuis mi-février.

En rythme annuel, le taux d'inflation hors éléments volatils et alimentation ressort à 2,4%.



L'indice 'core' des prix hors alimentation et énergie progresse de 0,2% en février, après une progression de 0,2% également en janvier, ce qui témoigne d'une inflation sous-jacente qui reste globalement maîtrisée.



Enfin, les Gilts se tendent paradoxalement de +3Pts à 0,27% après que la BoE ait annoncé l'abaissement surprise de -50Pts de base de la Bank of England (à 0,25%) à l'issue d'une réunion de crise secrète s'avère un nouveau coup d'épée dans l'eau.





