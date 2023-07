Taux : détente plus nette en fin d'après-midi,sans catalyseur

Entame de semaine modestement positive sur l'obligataire avec une embellie un peu plus marquée en fin d'après midi avec -3Pts de base sur nos OAT à 3,007%, -3Pts sur les Bunds à 2,445% mais seulement -2Pts sur les BTP italiens à 4,155%.



Trajectoire inverse sur les Gilts britanniques qui se dégradent de +3Pts à 4,476% et continuent de flirter avec leurs pires niveaux depuis 15 ans.



Les T-Bonds US restent inchangés à mi-séance, à 3,8200%.



Le chiffre US du jour, c'était l'indice 'Empire State' du secteur manufacturier de la région de New York : il ralentit nettement ce mois-ci pour s'établir à +1,1 contre +6,6 en juin, mais c'est 'moins pire' que ce que prévoyait le consensus qui l'attendait en terrain négatif.



La Fed de New York précise que les nouvelles commandes et les expéditions des entreprises manufacturières ont augmenté, tandis que les délais de livraison se sont raccourcis et que les stocks ont continué de diminuer.



Les niveaux d'emploi ont légèrement augmenté, les hausses des prix des intrants et de vente ont continué de ralentir. Si les entreprises s'attendent à une amélioration des conditions, leur optimisme est resté modéré.



Sur le front des statistiques, la semaine sera essentiellement dominée par la publication, demain, des ventes de détail aux Etats-Unis, qui permettront de déterminer si la récente vigueur de la consommation aux Etats-Unis s'est poursuivie au mois de juin.

Il y a une véritable inquiétude sur le niveau de la consommation en Chine avec une croissance estimée à +0,8% au 2ème trimestre contre +1,3% attendu.





