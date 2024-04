Taux : détente se dessine dans l'UE, tension persiste aux US

Le 22 avril 2024 à 19:38 Partager

Séance en 2 temps ce lundi avec une matinée placée sous le signe de la lourdeur puis une fin d'après-midi placé sous le signe de l'embellie, malgré (ou grâce à) une absence complète de 'market movers' ce lundi.



Une détente se dessine enfin en Europe avec un Bund à 2,49% contre 2,5300% (+2,5Pts) ce matin et nos OAT qui ont atteint les 3,05% se détendent de -2,5Pts vers 2,985%.

Pour la France, suspens jusqu'à vendredi avec les annonces de Fitch et Moody's concernant la notation de notre dette.



Surprise du côté des BTP italiens qui effacent jusqu'à -8,5Pts à 3,8180%.

Outre-Manche, les 'Gilts' effacent -2,3Pts vers 4,2400 après avoir culminé vers 4,3050% ce matin.

Les T-Bonds US restent quasi-stables, leur rendement se tend légèrement vers 4,625% contre 4,618% vendredi, après une culmination sous 4,6700% ce matin.



L'apaisement des tensions entre Israël et l'Iran détourne les investisseurs des actifs 'risk-off' comme les T-Bonds mais plus encore des métaux précieux : l'Or chute de -2,5% à 2.330$ et l'Argent de -5% vers 27,1$/Oz).



Les investisseurs vont continuer à surveiller l'évolution des commandes de bien durables (ce mercredi) de l'inflation avec la parution, puis des premiers chiffres du produit intérieur brut (PIB) américain au 1er trimestre (le consensus prévoit un léger ralentissement de la croissance, à 2,9%, après celle de 3,4% enregistrée au quatrième trimestre, Goldman Sachs attend +3,1%).

Mais le point d'orgue de la semaine sera l'indice PCE aux Etats-Unis, l'indicateur de la dynamique des prix préféré de la Fed.











Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.