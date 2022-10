Taux : détente spectaculaire sur les Gilts UK

-Les 'mauvaises nouvelles' sont redevenues de bonnes nouvelles pour l'obligataire avec une détente de -10Pts sur nos OAT à 2,850%, -7Pts sur les Bunds à 2,285% et -14Pts sur les BTP italiens à 4,66% après la publication d'une activité manufacturière en recul dans la région de New York, selon l'indice Empire State d'octobre : chute de -8 points par rapport au mois précédent pour atteindre -9,1.

Les nouvelles commandes et les expéditions ont peu évolué depuis le mois dernier, indique le rapport.

Dans ce contexte, les entreprises ne s'attendent pas à ce que les conditions commerciales s'améliorent au fil des six prochains mois : voilà qui pourrait conduire la FED à moins d'agressivité.



Les T-Bonds US ne se détendent plus ce soir que de 1Pts à 4,005%, c'est parce que Wall Street est passé en mode 'full risk-on', avec un S&P500 à +3% et un Nasdaq à +3,6% (rebond d'une ampleur que rien ne laissait présager, vu le contexte, et le peu de baisse des taux US).



Les Gilts britanniques se détendent spectaculairement : après +15Pts vendredi vers 4,3200%, ils affichent -33Pts à 3,995% (retour sous la barre symbolique des 4% après la nomination de Jeremy Hunt qui semble sonner le glas de l'ère Liz Truss, moins de 40 jours après sa prise de fonction... des rumeurs mise en minorité au sein de son parti circulent.



La semaine sera également marquée par la publication des dernières données concernant l'inflation en Europe, au Royaume-Uni et au Japon.



Autre rendez-vous important, le conseil européen qui se tiendra jeudi et vendredi permettra d'aborder les questions liées à la guerre menée par la Russie contre l'Ukraine et son incidence sur la crise énergétique et l'économie en Europe.



