Taux : détente sur dettes 'coeur', tension sur BTP et au Japon

02/08/2018 | 18:45

Cette séance de jeudi est caractérisée par une petite vague d'aversion au risque qui a pénalisé lourdement certains indices boursiers (Dax et Mibtel avec -1,5%) et profité aux Bunds (détente de -3Pts de base à 0,462%, aux T-Bonds US (-1,5% à 2,988%).

Nos OAT, les Bonos espagnols et les Gilts britanniques sont demeurés inchangés à respectivement à 0,785%, 1,465% et 1,38%.



La FED a annoncé hier soir le maintien de l'objectif de son principal taux d'intérêt hier soir tout en mettant l'accent sur la 'force' de l'économie américaine et la nécessité d'adapter sa politique à cette vigueur généralisée.



Ceci conforte largement probabilité d'une hausse de taux au mois de septembre... ainsi que fin décembre.



L'économie US est 'forte' mais les chiffres US du jour furent mitigés : le Département américain du Travail a dénombré 218.000 nouveaux inscrits aux allocations chômage au titre de la semaine close le 28 juillet, un chiffre en hausse symbolique (de +1.000) alors que le consensus tablait sur +220.000 inscriptions.



Les commandes à l'industrie américaine ressortent en hausse de +0,7% en juin (après +0,4% en mai) selon le Département du Commerce. C'est une déception puisque le consensus tablait sur une progression de 1,7%.



Par ailleurs, les commandes de biens durables aux Etats-Unis se sont accrues de 0,8% en juin (contre +1% en première estimation).



Outre manche, la Banque d'Angleterre annonce sans surprise une hausse du taux directeur de 25 points de base, à 0,75%.

Plus de 90% des intervenants de marché avaient déjà pricé ce scénario, Mark Carney explique que la croissance 2018 devrait atteindre +1,8% et que l'inflation devait être contenue.

Mais les perspectives demeurent très incertaines du fait du 'Brexit', il est donc nécessaire de se ménager une marge de manoeuvre: aucune réaction des 'Gilts' qui ont fini inchangés.

Les principaux écarts ont affecté aujourd'hui les BTP italiens qui se tendent sérieusement, de +12Pts vers 2,92%, et sont sur le point de rejoindre les T-Bonds.

Mais le mouvement le plus spectaculaire sur 48H provient du '10 ans' japonais avec un doublement du rendement, qui passe de 0,06 à 0,1250% et s'éloigne de l'objectif des 0,000% qu'impose la BoJ depuis 2 ans.



Les détenteurs de dette nippone estiment que la BoJ va devoir ralentir ses achats d'instruments obligataires, alors qu'elle vient d'annoncer qu'elle compte poursuivre ses achats d'actions (au travers d'ETF) mais en variant un peu ses programmes.









