Taux : détente sur les T-Bonds, 48H avant conf' presse du FED

17/12/2018 | 19:26

Les T-Bonds US se détendent de -2,4Pts à 2,865%, une évolution logique vu les piètres statistiques du jour : le baromètre NAHB (confiance des constructeurs de maisons individuelles) chute de -4Pts vers 56Pts.

Plus négatif encore, l'indice 'Empire State' de la FED de New York publié à 14H30 décroche de façon inattendue, de 21 vers 10,9, un coup de frein localisé, certes, mais qui n'augure pas d'une fin d'année en fanfare dans le secteur manufacturier.



Les opérateurs sont de surcroît incités à la prudence à 48H de la décision de la Fed, qui devrait de nouveau relever ses taux mercredi vers 2,5%: ce tour de vis est déjà acté et tout l'enjeu est de savoir si la FED indiquera qu'il serait judicieux de faire 'une pause' au lieu de poursuivre à raison d'1/4 de point chaque trimestre jusqu'en juin prochain.



Ce scénario 'faucon' est soutenu par les fondamentaux économiques : la croissance reste bien orientée, l'inflation est autour de 2%, et le marché du travail parvient finalement à booster les salaires. En revanche, le panorama économique est plus incertain pour 2019', analysent ce matin les équipes de Saxo Banque.

Donald Trump multiplie les 'invitations' à stopper la hausse des taux, jugeant sévèrement l'action de J.Powell en la matière.





Powell avait récemment apaisé les investisseurs en n'écartant pas le scénario d'une 'pause': il va se livrer mercredi à un exercice d'équilibriste risqué.

Il devra convaincre que la pause esquissée, si elle a bien lieu, n'induit pas une dégradation des attentes concernant l'économie américaine. Exercice très compliqué en perspective.'



Outre ce rendez-vous, le calendrier statistique s'annonce fourni cette semaine avant la trêve des confiseurs, avec par exemple les chiffres de la construction résidentielle, les indicateurs avancés du Conference Board ou une nouvelle estimation de la croissance aux Etats-Unis.



De ce côté-ci de l'Atlantique, les marchés obligataires ont évolué en ordre dispersé, et dans d'étroites limites : nos OAT se dégradent de +2,8Pts vers 0,738% alors que les Bunds ne bougent quasiment pas 0,255%.

Le 'spread' se creuse à pratiquement +50Pts car la France va se trouver confrontée à un effet de ciseaux négatifs entre une croissance guère supérieure à 1% en 2018 (PIB anticipé à +0,1% au 4ème trimestre, révisé de +0,2% fin novembre, révisé de +0,4% cet été).

Plus au Sud, les BTP se dégradent de +3,5Pts à 2,981% tandis que les Bonos espagnols se détendent de -1,5Pt à 1,407%.



Outre Manche, le Gilts se dégradent de +3Pts à 1,271% alors que le vote du traité sur le Brexit négocié avec Bruxelles interviendra dès la seconde semaine de janvier... et le pronostic est que la Chambre des Communes va le rejeter à une assez large majorité.

Théresa May est contre la tenue d'un second referendum sur le Brexit alors que 53% des britanniques y sont favorables, c'est à dire autant que de citoyens qui souhaiteraient aujourd'hui un maintien (ils seraient 55%).





