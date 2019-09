Taux : détente sur les T-Bonds, malgré 4 interventions du FED

20/09/2019 | 19:33

Et une 5ème séance d'embellie consécutive pour les T-Bonds US qui se détendent de -1Pts vers 1,765%: cela valide une semaine à -15Pts de base... mais c'est une correction partielle des +34pts de la semaine précédente.

La confiance des investisseurs et l'appétit pour le risque a été soutenu par une proposition de Trump de reporter l'application de surtaxes douanières sur 400 produits chinois ('pour ne pas pénaliser les ménages américains') avant même la reprise des négociations début octobre.



Et comble de bonheur, Mike Pompeo, en visite en Arabie Saoudite -et qui voulait 'punir sévèrement' Téhéran au lendemain des attaques qui ont fait flamber le pétrole de 15% lundi- déclare qu'il souhaite 'une solution pacifique' avec l'Iran (frappé cependant par des nouvelles sanctions bancaires).



Wall Street tutoie ses records malgré la 4ème journée d'injection des liquidités par la FED pour fluidifier le marché interbancaire.

La FED a effectué pour 75Mds$ de prises en pension pour la 3ème séance consécutive (après 53Mds$ mardi).

Mais cela n'a toujours aucun impact sur l'obligataire, et y compris sur les maturités court terme: nette détente du 1 mois à 1,95% contre 2,10% 48H auparavant, -2Pts sur le '3 mois' à 1,918% ce vendredi.



Les taux longs US ne réagissent pas non plus commentaires prudents de membres de la FED (Eric Rosengren et Richard Clarida) qui estiment que beaucoup a déjà été fait pour soutenir la croissance cet été -avec 2 baisses de taux qui ne s'imposaient pas- et que cela soutient surtout la hausse des actifs financiers et immobiliers.

La journée s'achève cependant avec une déception: une délégation chinoise annule la visite d'une ferme dans le Montana, et Wall Street repasse brusquement dans le rouge (ça devrait soutenir les T-Bonds)... décidément, l'optimisme tient à bien peu de choses sur ces marchés !



En Europe, en l'absence de toute statistique, déclaration, échéance politique, la séance a été très calme et sans réelle tendance: les Bunds se détendent de -1,5Pt à -0,526%, nos OAT se dégradent de +0,5Pt à 0,223% et le seul mouvement un peu prononcé affecte les BTP italiens avec +6Pts à 0,933%.



