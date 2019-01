Taux : détente sur un large front, y compris au Royaume Uni

15/01/2019 | 18:53

L'embellie se poursuit sur les marchés obligataires en Europe alors que les signaux de ralentissement économiques se multiplient.

Les Bunds se détendent de -2,6Pts à 0,206%, nos OAT de -1,5Pts à 0,623%, même écart sur les 'bonos' à 1,406%.



L'Allemagne échappe de peu à la récession au 4ème trimestre (de +0,1% ? chiffre non précisé) et la croissance sera de +1,5% en 2018 (après +2,3% en 2017).

La menace inflationniste demeure quasi inexistante : l'indice des prix à la consommation (IPC) en France reste stable en décembre 2018 sur un mois, après un repli de 0,2% en novembre, mais il baisse de 0,2% sur un mois en 'CVS' après un repli de 0,1% en novembre.



Pas davantage de risque imminent outre-Atlantique puisque les prix à la production se sont contractés de 0,2% en décembre, selon le Département du Travail, là où les économistes attendaient en moyenne un repli de 0,1%.



En excluant les éléments volatiles que sont l'alimentation, l'énergie et le négoce, les prix producteurs américains 'core' ont stagné le mois dernier, alors que le consensus de marché visait une hausse de 0,2%.



En comparaison avec la même période l'année précédente, les prix à la production industrielle se sont accrus de 2,5% au mois de décembre 2018, un taux annuel stable par rapport à celui observé en novembre.



Enfin, l'indice Empire State de la Fed de New York a chuté ce mois-ci de -7,6Pts pour s'établir à 3,9, après 11,5 en décembre 2018, alors que le consensus anticipait au contraire une progression à 11,5 après une estimation initiale de 10,9 pour le mois dernier.

Autant de données qui éloignent le risque de voir la FED relever son taux directeur avant au moins 6 mois.

Les T-Bonds US stagnent autour de 2,71% (+0,5Pt de base).



La surprise provient des 'Gilts' dont le rendement se détendent franchement : de -4,5Pts à 1,251% alors que Theresa May devrait essuyer un camouflet ce soir au Parlement.

Il lui manquerait autour de 100 votes pour faire approuver son projet de 'Brexit'.



