Taux : écartement alarmant des spreads Bund/OAT, BTP et Bonos

16/03/2020 | 19:27

Cette séance historique du 16 mars restera également gravée dans les mémoires des spécialistes des marchés de taux du fait d'initiatives spectaculaires des banques centrales et notamment de la FED qui réduite de 100Pts d'un coup (pour la 1ère fois de l'histoire) son taux directeur à 0,00/0,25% et se prépare à soutenir une vague d'endettement hyper-massive (elle annonce 700Mds$ de 'QE' mais c'est un montant susceptible d'être doublé ou quadruplé).



C'est légitime car il ne s'agit pas cette fois de secourir uniquement des banques accablées de créances douteuses, au seuil de l'insolvabilité, mais bien sauver le tissus économique -et les consommateurs sans lesquels tout s'arrêterait définitivement- et à prévenir des faillites par milliers d'entreprises parfaitement saines.



La course vers la sécurité reprend à Wall Street qui affiche à mi-séance un repli de -8 à -10%, ce qui efface juste les gains de vendredi: les T-Bonds US se détendent de -21Pts de à 0,745%.



L'autre 'fait majeur', c'est le nouveau creusement du 'spread' OAT/Bund de +20Pts à 0,188% contre environ 0,00% la veille tandis que les Bunds se détendent de -2Ots à -0,478%.



Plus au Sud, une tension très alarmante persiste sur les BTP italiens qui affichent +40Pts à 2,20%, au plus haut depuis juin 2019: les propos de Ch.Lagarde concernant les banques centrales qui n'ont pas pour vocation de réduire les 'spreads' de taux (contrairement à Draghi qui ne manquait jamais de rassurer les marchés) sont dans toutes les mémoires, malgré plusieurs 'rectificatifs' après cette communication 'mal comprise'.



Les Bonos espagnols se tendent également très fortement, de +27Pts jusque vers 0,90% : il y a urgence à ramener le calme sinon, aucun rebond des marchés européens ne sera possible.





