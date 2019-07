Taux : écartement du 'spread' Bund/T-Bonds après chiffres US

16/07/2019 | 18:49

Les Bunds stagnent à -0,295%, nos OAT reviennent à 0,000% (contre 0,012% la veille).

L'indice ZEW mesurant le sentiment économique en Allemagne a baissé de près de quatre points en juin et juillet pour tomber à - 24,5 points, son plancher annuel.



Plus au Sud les 'Bonos' poursuivent leur embellie avec -2,2Pts à 0,499%% et les BTP italiens réalisent un nouvelle fois la meilleur performance du jour avec -3,5Pts à 1,612%.



Les Gilts britanniques détonnent un peu avec une dégradation de +1Pt de base à 0,811%.

Ils semblent contaminés par la correction qui frappe les T-Bonds Outre-Atlantique : tension du rendement de +3,2Pts à 2,123% suite à la publication de plusieurs statistiques dont certaines s'avéraient bien plus robustes que prévu.

La grosses surprise du jour provient des ventes de détail aux USA: elles ont grimpé de 0,4% en juin alors que les économistes anticipaient seulement +0,1%.

Hors essence, la consommation augmente même de +0,7%, ce qui traduit un net regain d'optimisme des consommateurs.



Les ventes en ligne se sont taillé la part du lion avec une hausse de +1,7%, le commerce traditionnel (galeries commerciales) déclinant de -1,1%.

Surprise également avec L'indice NAHB (baromètre de l'immobilier) qui s'est redressé de +1Pt à 65 alors qu'il était attendu inchangé.



Cela pourrait inciter la FED à temporiser sur les baisses de taux... mais l'inflation délivre un tout autre message (plaidant pour la baisse des taux): les prix à l'import ont chuté spectaculairement, de -0,9%, et hors énergie de -0,3% (recul du baril en juin): en glissement annuel, cela donne un tassement de -2%.

Rappel: les surtaxes mises en places par Trump sur 250Mds$ de produits chinois ne sont pas prises en compte dans le calcul car appliquées a posteriori.

Les prix à l'export ont chuté de -0,7% en juin.

La production industrielle des États-Unis a stagné en juin, selon les données de la Réserve fédérale, alors même que les économistes visaient un gain de 0,1% en moyenne.



De son côté, le taux d'utilisation des capacités dans l'industrie américaine est ressorti en retrait de 0,2 point à 77,9% le mois dernier, un taux inférieur de 1,9 point à la moyenne de long terme, et alors que le consensus l'attendait stable à 78,1%.



Les stocks des entreprises américaines se sont légèrement contractés de +0,5% à +0,3% en mai (+0,4% anticipé), selon le Département du Commerce.



Au final, le 'spread' Bund/T-Bonds continue de s'élargir, à +243Pts ce mardi contre +235 vendredi.

De quoi soutenir un peu plus le Dollar.



