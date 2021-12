Taux : écarts infimes (+1,3Pt/b en moyenne) après PPI à +9,6%

Les marchés obligataires terminent la journée peu changés : ils continuent de surprendre puisque les T-Bonds US effaçaient initialement -1Pt de rendement (à 1,4300% vers 14H45), au lieu de se dégrader fortement comme cela semblait logique après publication du 'PPI' en hausse historique de +9,6% en novembre.



Il aura fallu attendre une bonne demi-heure pour que les T-Bonds s'orientent à la baisse et leur rendement à la hausse et en début de soirée, l'écart n'est que de +1,3Pt par rapport à la veille, à 1,438%, c'est purement insignifiant.

Pas non plus de réaction tranchée en Europe puisque nos OAT affichent également +1,3Pt à -0,0200%, ainsi que les Bunds à -0,368%, ou les Bonos à 0,3290%.

Les BTP italiens se retendent de +1,7Pt à 0,934% soit encore +20,6Pts par rapport aux Gilts britanniques qui se dégradent de +3Pts à 0,728%



L'inflation devient vraiment le sujet central et incontournable à 3 jours des '4 sorcières' : elle constitue la mauvaise surprise du jour puisque le 'PPI' bondit de +8,6% pour atteindre +9,6%/an.

La hausse d'un mois sur l'autre atteint +0,8% (contre +0,5% attendu), et le PPI 'core' (hors variables volatiles comme l'énergie), s'envole de +0,7% au lieu de +0,4% anticipé, soit +7,7% annualisé (contre 7,2% anticipé.



La question est maintenant de savoir quelle sera la vigueur de la riposte de la Fed, si elle se rappelle soudain que le maintien de la stabilité monétaire (lutte contre l'inflation) fait partie de son mandat.

Les anticipations tablent désormais sur 3 hausses de taux en 2022 puis 3 autre en 2023, pour un loyer de l'argent de 2% en 2024.





