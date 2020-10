Taux : embellie après PMI décevant en Europe, solides aux USA

23/10/2020 | 19:30

La semaine s'achève sur une stabilisation ou une légère embellie des marchés obligataires, après une semaine négative et une décrue particulièrement marquée outre-Atlantique où les T-Bonds ont vu leur rendement grimper vers 0,865% jeudi (+4Pts) avant d'en reperdre -3 ce vendredi, à 0,8350%.



En Europe, après la publication de 'PMI' décevants, nos OAT se détendent de -1,8Pt à -0,307%, les Bunds de -1Pt à -0,579%.

Plus au Sud, les BTP italiens affichent -5Pts vers 0,755%, les 'Bonos' -2,8Pts à 0,192%.



Les Gilts britanniques se reprennent légèrement et effacent -1,7Pt à 0,27% (soit pratiquement +8Pts sur la semaine), après un retracement des niveaux du 7/8 octobre.

Les chiffres du jour sont plutôt rassurants outre-Atlantique et décevant en Europe.



L'indice PMI flash 'composite' IHS Markit se replie pour un 3ème mois consécutif en octobre dans la Zone euro, fléchissant de 50,4 en septembre à 49,4, et signale ainsi la première contraction de l'activité globale de la zone euro depuis juin.



L'indice flash composite de l'activité globale en France se replie à 47,3 en octobre contre 48,5 en septembre, marquant une 'accélération de la baisse de l'activité dans le secteur privé français sur fond de recrudescence de l'épidémie de coronavirus'.



Si le secteur industriel continue de résister, les analystes s'inquiètent de mauvaises surprises potentielles au sein du secteur tertiaire, du fait des nouvelles mesures de restriction récemment imposées en Europe.



Aux Etats Unis, l'indice PMI composite de l'activité globale -calculé par IHS Markit- passe de 54,3 en septembre à 55,5 pour le mois en cours en estimation 'flash', hausse conforme aux attentes qui traduit une accélération de l'expansion de l'activité du secteur privé américain.



L'indice atteint ainsi son plus haut niveau depuis 20 mois.

Enfin, le PMI 'flash' Markit des services' ressort à 56 contre 55 anticipé et s'inscrit sur une trajectoire inverse de celle observée en France.



