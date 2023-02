Taux : embellie ce 17/02 mais un bilan hebdo négatif de 6Pts

La semaine se termine par un rebond des marchés obligataires malgré les craintes concernant l'évolution de la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine: James Bullard, un des 'faucons' de la FED n'exclut pas un tour de vis plus musclé de +50Pts lors de la réunion de mi-mars (après +25Pts début février) et vise un 'taux final' de 5,30%, un objectif évoqué par plusieurs autres membres de la FED.

Mais bonne surprise ce vendredi, les T-Bonds font volte face et après une dégradation vers 3,92%, c'est finalement la hausse qui l'emporte avec une légère détente de -1Pts à 3,834%.



Les prix à la production ont augmenté plus que prévu aux Etats Unis en janvier (+0,7%), sous l'effet des coûts de l'énergie, ce qui semble éloigner la perspective d'une baisse de taux de la part de la Fed.

Mais les prix à l'importation aux Etats-Unis rassurent un peu : ils ont baissé de 0,2% le mois dernier, après un repli de 0,1% en décembre 2022, tandis que les prix à l'exportation ont rebondi de 0,8% en janvier, après une chute de 3,2% le mois précédent.



Selon le Département du Travail, la variation sur les 12 derniers mois des prix à l'importation US affichent une hausse de 0,8%, en données brutes comme hors produits pétroliers, et ceux à l'exportation se sont accrus de 2,3% (+1,7% hors produits agricoles) en janvier.

La semaine s'est achevée avec la publication d'un chiffre 'neutre': l'indice des indicateurs avancés du Conference Board a reculé de 0,3% en janvier (après -0,8% en décembre -chiffre révisé de -1%- et -1,1% en novembre), c'est à dire exactement au niveau prévu par le consensus.



Les investisseurs restent tiraillés entre le scénario privilégié d'un 'atterrissage en douceur' de l'économie et celui moins prometteur d'une surchauffe des prix qui justifierait une politique toujours restrictive.



Les marchés obligataires européens terminent la semaine sur une note favorable (la semaine reste cependant négative) puisque nos OAT se détendent de -5,2Pts vers 2,896% (mais +6Pts en hebdo), les Bunds effacent -5Pt à 2,4300% et les BTP italiens -6ts à 4,273%.

Toujours pas d'embellie sur les 'Gilts' britanniques qui se tendent encore de +3,5Pts à 3,537%, soit +12Pts sur la semaine écoulée.



