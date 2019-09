Taux : embellie générale et marquée avant communiqué FED

18/09/2019 | 18:33

Poursuite de l'embellie de mardi sur les marchés obligataires, plus franche et soutenue que la veille.



Les Bunds se détendent de 3,5Pts à -0,51%, nos OAT de -4Pts à -0,221%, les Bonos espagnols de -4,5Pts à 0,251% et même écart sur les BTP italiens à 0,883% ou les 'Gilts' britanniques à 0,641% (troublante unanimité à l'intérieur et hors zone Euro).

Le '10 ans' n'est pas loin de repasser négatif en Irlande (0,02%) et en Slovénie (0,05%)... et le '10 ans' danois continue de talonner le Bund 2029 à -0,471%.

Outre Atlantique, l'optimisme semble dominer avec un T-Bond à -6Pts de base à 1,753% et un '30 ans' à 2,218% (-6,2Pts).





Les investisseurs ne semblaient cependant ne plus miser de gros espoirs sur une attitude 'colombe' de la banque centrale, même si une baisse de taux de 25 points de base apparaît désormais intégrée dans les cours.



Les investisseurs évaluent à 65/70% la probabilité d'une baisse de taux ce soir, au terme de la réunion de deux jours du comité stratégique de l'institution.



Problème, les derniers indicateurs conjoncturels témoignent d'une évidente robustesse de l'activité et ne justifient pas pleinement un soutien monétaire digne d'une période crise économique aiguë.



Le dernier chiffre en date est peut être le plus surprenant (positivement)avec des mises en chantier de logements qui font un bond de +12,3% en données corrigées des variations saisonnières (CVS) le mois dernier aux États-Unis, à 1.364.000 en rythme annualisé, après 1.215.000 en juillet (chiffre révisé) et contre une hausse beaucoup plus légère à 1.250.000 attendue.



Le nombre de permis de construire, censé préfigurer les mises en chantier futures, a lui aussi augmenté de près de +7%, s'établissant à 1.419.000, après 1.317.000.



Le consensus était moins optimiste, escomptant une progression du nombre desdits permis autour de 1.310.000.





