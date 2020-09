Taux : embellie générale, la confiance des ménages US grimpe

29/09/2020 | 19:27

Les marchés obligataires poursuivent leur progression, les sommets de l'été 2020 sont parfois dépassés, les taux retombent au contact ou en-deçà des plus bas de la mi-mars.



Nos OAT se détendent de -2Pts vers -0,2720%, les Bunds du même écart à -0,546% et l'embellie est encore plus marquée au Sud avec -2,6% sur les Bonos à 0,22,1% et sur les BTP italiens avec -3Pts à 0,851%... à proximité du plancher historique de clôture des 0,83% de fin septembre 2019.

Les 'Gilts' effacent leurs pertes de la veille avec -2,3Pts à 0,181%.



Les T-Bonds US se détendent en symbiose avec les marchés européens, de -2Pts également, vers 0,643% malgré un très bon indice de confiance des consommateurs américains du Conference Board qui déjoue tous les pronostics en s'envolant de +15 points, (de 86,3 vers 101,8 ce mois-ci) alors que le consensus anticipait un score voisin de 90 points.



Le sous-indice des 'anticipations' fait un bond encore plus spectaculaire de 86,6 vers 104... un tel optimisme surprend vu les incertitudes politiques pré-électorales et les prévisions anxiogènes concernant le risque de 'seconde vague' de Covid-19.



Mais il y a aussi du 'moins bien' aux Etats Unis avec le nouveau creusement de -3,5% du déficit de la balance commerciale américaine, à -82,94Mds$ après 80,11Mds$ en juillet.







