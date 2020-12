Taux : embellie générale,même les Gilts restent bien orientés

Les marchés de taux terminent sur une note globalement positive mais avec des écarts relativement anodins: petite détente de -1,1Pt sur les OAT à -0,3500%, les Bunds également affichent -1,3Pt à 0,593%.

Plus au Sud, les 'bonos' espagnols terminent parfaitement inchangés à 0,052% et les BTP italiens effacent -1,5Pt à 0,5180%.



Les T-Bonds US se redressent également: leur rendement se détend de-2Pt à 0,9200% après publication de l'indice chiffre des reventes de logements décevants (-2,5% contre -2,2% espéré).

Le prix des logements grimpe de +14,6% sur 1 an et le prix moyen ressort à 310.600$ (le plus élevé depuis 2007): le faible nombre de transactions résulterait surtout du manque d'offre, donc la demande est bien là.



Plus décevant, la confiance des consommateurs du Conference Board chute de 96,1 (initialement puis 92,9 après révision) vers 88,6 (contre 97,5 espéré).



Peu de réaction à 14H30 lors de la parution de la 3ème estimation du produit intérieur brut (PIB) du troisième trimestre qui a rebondi de 33,4% au troisième trimestre 2020 en rythme annualisé, révisé de +0,3% par rapport à +33,1% en estimation précédente (après un plongeon de 31,4% au 2ème trimestre).



Outre-Manche, les Gilts se détendent de -1,5Pts supplémentaires alors que les négociations qui se poursuivaient ce mardi n'ont pas apporté d'avancée décisive dans les négociations puisque cela bloque toujours sur le sujet pêche.



