Taux : embellie généralisé, 5/5 à la hausse sur Bunds et OAT

19/07/2019 | 18:36

Carton plein à la hausse sur les marchés obligataires européens avec un 5/5 à la hausse et des clôtures au plus haut.



Les Bunds se détendent de -1,2Pts à -0,311%, nos OAT en terminent à -0,072% (-0,5Pt de base), soit -13,5Pts de base en hebdo... le plancher historique des -0,13% du 4 juillet se rapproche à grand pas.



Plus au Sud, la consolidation l'emporte en Italie, les BTP se dégradent de +4,5Pts de base à 1,602% mais la semaine demeure très positive avec une détente de -13Pts de base.

Les Bonos espagnols finissent sans grand changement à 0,405%.



Outre Atlantique, après un 'point bas' à 2,025%, les T-Bonds corrigent un peu, de +2Pts à 2,045% alors que les opérateurs relativisent un peu les déclarations rassurantes de deux membres de la Fed jeudi soir, John Williams (FED de New York et vice-président du FOMC), et Richard Clarida, qui ont plaidé pour une intervention 'rapide' (et musclée) de la Réserve fédérale, en amont d'une éventuelle dégradation des indicateurs économiques.



'Cela conduit le marché à se demander si la Fed ne réduira pas ses taux de 50 points de base à la fin du mois, au lieu des 25 points actuellement anticipés par le consensus', explique un opérateur



Alors que des signaux de ralentissement sont pointés par la FED, le moral des ménages américains ne s'étiole pas: l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan ressort à 98,4 points en estimation préliminaire au mois de juillet (contre 98,6 points anticipé).



L'indice 'UMich' ressort donc en légère hausse par rapport à son niveau affiché au titre du mois de juin, qui était de 98,2.



Sans lien avec 'l'Umich', l'Euro reperd nettement de l'altitude en l'espace d'une demi-journée : il cède -0,45% et retombe sous le seuil pivot des 1,124/$ pour renouer avec les 1,1225, un plancher dont il ne parvient plus à s'éloigner depuis le 5 juillet.









Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.