Taux : embellie globale sur le vieux continent, T-Bond stable

Les marchés obligataires européens ont connu une nette embellie ce jeudi, même si les statistiques furent peu nombreuses.

La Commission européenne revoit à la baisse la croissance de la zone euro en 2021 de +4,2% à 3,8% mais elle rehausse en revanche celle de 2022, de 3% à 3,8%, avec un grand degré d'incertitude quand à la réalisation de ce scénario.

L'année 2021 se présente donc moins bien que prévu, le confinement (fermeture des commerces, lieux de loisirs et de culture) est prolongé jusqu'au 7 mars en Allemagne... et la réouverture se ferait à petit pas (de quoi asphyxier les secteurs tourisme/restauration jusqu'en avril).



De quoi justifier un activisme renforcé de la part de la BCE: elle avait acheté 70% des émissions obligataires de l'Eurozone en 2020, ses achats devraient se monter à 100% en 2021 !

Les Bunds se détendent de -2,4Pts à -0,463%... mais dans le même temps, les BTP italiens se détendent de -5,3Pts vers 0,454%: autrement dit, un 'spread' Italie/Allemagne qui retombe à 92Pts de base, proche des planchers de 2010.



Les OAT se détendent également de -2,3Pts vers -0,236%, les Bonos espagnols de -3,2Pts à 0,116%.

Outre-Atlantique, les T-Bonds ne varient guère : c'est même une complète stagnation malgré les déclarations de Jerome Powell qui s'attend à de bonnes surprises au cours de la seconde moitié de l'année.

Il a ajouté que si les taux devraient remonter 'substantiellement', c'est tout le système financier qui risquerait de s'effondrer.



Du côté des indicateurs, les investisseurs ont découvert des demandes d'allocations de chômage: elles se seraient contractées la semaine dernière de 19.000 aux Etats-Unis, selon le Département du Travail, à 793.000 contre 812.000 (chiffre révisé de près de +30.000) la semaine précédente.



La moyenne mobile sur quatre semaines s'établit à 823 000, en baisse de 33 500 d'une semaine à l'autre.



Le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités a diminué de 145 000 la semaine précédente, à 4 545 000.



Outre-Manche, les Gilts se détendent de -2,2Pts vers 0,467%, mais le rendement gravite toujours au-dessus de 0,425%, ce qui n'est pas optimal.



