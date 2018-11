Taux : embellie malgré stats US, sur de fond de repli WStreet

09/11/2018 | 17:50

Le comportement du marché obligataire américain semble un peu paradoxal puisque les T-Bonds de référence (2028) se détendent maintenant de -5Pts (vesr 3,19%) par rapport au 'pic' inscrit à 3,243% inscrit jeudi soir.



Pourtant, les prix à la production se sont envolés de +0,6% (au lieu de +0,3% anticipé) : il s'agit de l'accélération la plus brutale depuis septembre 2012 (quand le pétrole s'échangeait entre 110 et 115$).

Le moral des ménages américains s'est dégradé, mais moins que prévu en novembre, à 98,3 contre 98,6 en octobre, déjouant un consensus de 98.



Le sous-indice mesurant le jugement des ménages sur leur situation présente s'avère un peu décevant avec un score de 113,2 contre 113,1 en octobre... mais le consensus tablait sur un rebond plus marqué, vers 114,4.



Jeudi, la FED a confirmé que la solidité de l'économie américaine justifiait sa volonté de poursuivre son cycle de resserrement monétaire (sans insister sur l'inflation), avec à la clé une quatrième hausse de taux pour 2018 d'ici Noël



'La stratégie de normalisation de la politique monétaire, qui vise aussi à contre-balancer une politique budgétaire bien trop excessive, devrait continuer au cours de l'année 2019 tant que le marché de l'emploi et l'évolution de l'inflation le permettront' retient Saxo Banque.



La semaine se termine bien sur les marchés européens avec une embellie de 3,3Pts sur les OAT à 0,791%, -4,5Pts sur les Buns à 0,41%.

Prudence en revanche sur les Bonos espagnols (légère détente de -1Pts à 1,605%) et quasi stagnation sur les BTP italiens autour de 3,40/3,41%, soit +300Pts de de 'prime' par rapport aux Bunds.

Quasi-stagnation également sur le '10 ans' japonais, mais sur l'ensemble de la semaine, vers 0,125%, la situation se fige depuis 15 jours après le 'pic' des 0,165% de fin octobre.



