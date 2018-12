Taux : embellie notable sur les BTP italiens, Gilts en repli

05/12/2018 | 22:26

Séance sans grande signification ce mercredi en Europe, en l'absence des opérateurs américains en cette journée de deuil national et d'obsèques de George Bush Senior.



Echanges étroites, peu de volumes et des écarts -légèrement négatifs- qui ne préjugent pas de la tendance des 48 prochaines heures.



Petite consolidation des OAT (+1,4Pt à 0,682%) et des Bunds (+1,2Pts à 0,276%), puis +2,5Pts sur les 'Gilts' à 1,308% alors que Theresa May affronte une situation politiquement très inconfortable dans le perspective du vote sur l'accord sur le 'Brexit' de mardi prochain puisqu'elle est en principe sans majorité compte de la fronde de nombreux élus conservateurs de sa propre majorité.



Embellie en Italie sur les BTP (-7,3Pts à 3,078%) alors que le gouvernement de Giovanni Conte laisse transparaître la possibilité d'un assouplissement sur le projet de budget (mais pas question de sabrer 4MdsE de dépenses 'sur ordre').

Du côté des statistiques du jour, plusieurs indices PMI ont été publiés en Europe.



L'indice final IHS Markit de l'activité de services en France s'établit ainsi à 55,1 en novembre, en légère baisse par rapport à octobre (55,3).



Dépassant légèrement son estimation flash (52,4), l'indice PMI composite final IHS Markit de l'activité globale dans la zone euro se replie pour sa part de 53,1 en octobre à 52,7, son plus bas niveau depuis septembre 2016.



Les données de novembre compilées par IHS Markit mettent ainsi en avant une nouvelle expansion solide des commandes dans ce secteur, malgré un plus bas de 15 mois pour la création de nouveaux emplois.



Autre donnée largement scrutée par les marchés, seront dévoilés demain en début d'après-midi les résultats de l'enquête ADP sur l'emploi privé américain pour novembre, un jour avant le rapport officiel du Département du Travail.

Hier soir, John Williams, Président de la FED de New York, a tenu des propos jugés 'hawkish' en affirmant que le relèvement des taux allait se poursuivre dans un contexte de très bonne santé économique, des propos qui viennent relativiser ceux de Jérôme Powell une semaine avant et qui avaient rassurés les marchés.'







