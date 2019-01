Taux : embellie quasi générale, sauf sur les BTP italiens

22/01/2019 | 18:46

Après une séance complètement 'transparente' (sans volatilité ni volume, les marchés US étant clos), les échanges ont à peu près retrouvé leur vitesse de croisière, mais toujours à petit régime, l'actualité macroéconomique restant assez peu dense.



Un biais positif s'est cependant dessiné alors que l'aversion au risque a été alimentée par quelques doutes concernant la croissance mondiale, au lendemain de la révision à la baisse des objectifs du FMI pour 2019.



Le Bund se détend de -2,6Pts vers 0,236%, nos OAT de -1,5Pt à 0,643% (soit 41Pts de prime face au Bund).

La matinée a été ponctuée par la publication de l'indice Zew du sentiment des investisseurs allemands qui se redresse un peu, à -15 en janvier contre -17,5 en décembre, alors qu'il était anticipé à -18,4.



Plus au Sud rendement des Bonos espagnols stagne à 1,36%, le BTP italiens se dégrade de +3,5Pt à 2,77%.

Outre Manche, les 'Gilts' se détendent de -2Pts par rapport à vendredi, vers 1,323% alors que la nouvelle mouture du 'Brexit' semble si proche de celle rejetée il y a une semaine que les chances d'une adoption apparaît quasi nulle.

Le chef de l'opposition Jeremy Corbyn commence à envisager la possibilité d'un nouveau referendum sur le Brexit (il ne l'exclut plus).



Outre Atlantique, le recul de Wall Street (-1,3% à mi-séance) alimente des flux au profit des T-Bonds (2,744%) qui effacent les +4,5Pts (à 2,79%) affichés vendredi dans un contexte quasi euphorique sur les actions.



