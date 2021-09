Taux : embellie technique en l'absence de nouveau catalyseur

Les marchés de taux soufflent un peu après l'épisode correctif amorcé il y a une semaine: les T-Bond US se stabilisent au-dessus de la barre psychologique des 1,500% (vers 1,523%) après avoir un temps flirté avec les 1,56% en matinée.

Aucune 'stat' ou déclaration d'un membre de la FED n'est venu inspirer Wall Street.

En Europe, il y a eu un chiffre mineur (les indices 'ESI') et qui n'a eu aucun impact : l'heure était au rebond technique des marchés obligataires européens.

Il en résulte une détente de -2Pts du rendement des OAT vers 0,135% et du Bund vers -0,2130%.

Plus au Sud, les BTP italiens, très éprouvés la veille avec +7Pts mardi se détendent de -4Pts à 0,825%, les Bonos espagnols effacent -1,5Pt à 0,438%.



Les indices ESI du sentiment économique (enquête mensuelle de la Commission européenne) sont restés assez stables en septembre.



Celui de la zone Euro grappillé 0,2 point à 117,8, tandis que celui de l'Union européenne s'est maintenu à 116,6.



Bruxelles indique néanmoins que ses indicateurs des attentes en termes d'emploi (EEI) se sont améliorées de 0,8 point à 113,6 pour la zone Euro et d'un point à 113,6 pour l'ensemble de l'UE, atteignant leurs plus hauts niveaux depuis l'été-automne 2018.



L'un des 'faits du jour', c'est le basculement de l'Euro (-0,6%) sous le support des 1,1680, puis la cassure dans la foulée de l'ultime support estival des 1,1635, ce qui préfigure une correction en direction des 1,100/$ à moyen terme.

Ce grand écart semble n'avoir qu'un lointain rapport avec le léger élargissement du 'spread' (de rendement) entre le Dollar et l'Euro: les cambistes semblent intégrer que le 'tapering' va bientôt débuter et que la FED est peut être disposée à laisser Wall Street corriger, alors qu'elle a tout fait jusqu'ici pour propulser les actions au plus haut, en maintenant le T-Bond 2031 sous les 1,40% durant tout l'été.



Outre Manche, les Gilts restent figés vers 1,000%, la petite embellie vers 0,9650% n'a pas fait illusion longtemps.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.