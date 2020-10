Taux : en route pour de nouveaux planchers annuels ou absolus

16/10/2020 | 17:27

C'est une fin de semaine idéale, avec des marchés obligataires progressant avec presque autant d'entrain que les indices boursiers : actifs 'risk on' ou 'risk off'... ça gagne à tous les coups.



Et pas pour des plus-values marginales: ce sont de beaux écarts puisque nos OAT effacent 2Pts de rendement à -0,355% (-9Pts sur la semaine), les Bunds -1,5Pt à -0,63%.



Plus au Sud, les BTP italiens sont en pleine euphorie avec -6Pts de base à 0,635% et un nouveau plancher historique à la clé (-8Pts hebdo), les Bonos espagnols affichent -3,5Pts à 0,115% (ils finissent la semaine au plus haut).



Outre -Atlantique, les T-Bonds se montrent plus hésitants et oscillent autour du seuil pivot des 0,735% (niveau de clôture la veille): les chiffres du jour se soldent par un sentiment de statu-quo conjoncturel.



Les ventes de détail aux États-Unis qui ont augmenté de 1,9% le mois dernier, selon le Département du Commerce, là où le consensus n'anticipait qu'une progression de 0,7% (après +0,6% en août).



En excluant le secteur automobile (véhicules et équipements), les ventes de détail américaines se sont accrues de 1,5% en septembre, alors que les économistes ne visaient en moyenne qu'une progression de l'ordre de 0,4%.



La production industrielle US se contracte de -0,6% en septembre (selon la Réserve fédérale), déjouant le pronostic des économistes qui tablaient sur une hausse symétrique de 0,6% (après +0,4% au mois d'août).



Le 'TUCI' (taux d'utilisation des capacités dans l'industrie) ressort également en baisse de 0,5 point, à 71,5% (le consensus tablait sur une stabilité à 72%).



Le moral du consommateur américain s'améliore un peu en octobre: l'indice de confiance de l'Université du Michigan : il s'établit à 81,2 en estimation préliminaire, contre 80,4 le mois dernier, et alors que le consensus en attendait une certaine stabilité.



Outre Manche, les Gilts se détendent à la marge (-1Pt à 0,171%): la deadline des négociations sur le Brexit a expiré hier, mais les pourparlers vont se poursuivre.



