Taux : encore un 'sell-off', le '10 ans grecs' prend +25Pts

La glissade des marchés obligataires européens se poursuit et prend toutes les apparences d'une capitulation puisque les rendements grimpent à la verticale depuis jeudi dernier.



Le tension est également palpable sur les T-Bonds à la veille du communiqué de la Réserve fédérale aux Etats-Unis.



En effet, la Fed entamait ce mardi sa réunion de politique monétaire (FOMC) qui se déroule sur deux jours : elle devrait annoncer un relèvement de 50 points de base du taux de ses 'fed funds' (anticipé à 100%)... mais l'hypothèse des 75Pts rallie désormais beaucoup de suffrages (la moitié) et ne surprendrait pas les investisseurs.



Les taux longs continuent donc de se tendre fortement et de battre des records avec l'OAT 2032 à 2,40% (+16Pts), le Bund à 1,736% (+13Pts alors que l'indicateur ZEW du sentiment économique pour l'Allemagne augmente de 6,3 points pour atteindre une valeur de -28 points,)... et des BTP italiens explosent de +20Pts à 4,29% : ils affichent désormais 255Pts de 'spread' face au '10 ans' allemand, un record depuis début 2013.



Les 'Bonos' espagnols se tendent de +13Pts à 3,12% mais cette hausse s'avère neutre face au Bund.

Les spécialistes s'attendent manifestement à un changement de ton de la part de la BCE, tellement en retard sur la FED... mais la 'fragmentation' des rendements du Nord au Sud de l'Europe traduit de surcroit une réelle inquiétude concernant le niveau d'endettement des pays du Sud: le '10 ans' grec affiche +27Pts à 4,705%... contre 3,56% le 1er juin (+115Pts en 10 jours, +340Pts depuis le 1er janvier, environ +300Pts face au Bund).



Le rendement des T-Bonds US réaccélèrent avec +8Pts à 3,451% : il y a peut-être un lien (pas vraiment évident) avec la publication des prix à la production aux Etats-Unis, lesquels ont augmenté de 0,8% en mai par rapport au mois précédent, et de 0,5% hors alimentation, énergie et services commerciaux, des taux à peu près conformes aux consensus.



Sur les douze derniers mois, la hausse des prix producteurs s'est établie en mai à 10,8% en données brutes et à 6,8% hors alimentation, après des taux annuels de respectivement 10,9% et 6,8% observés au mois d'avril.



'Le renforcement de l'inflation se traduit par une mise en oeuvre encore plus agressive de la politique de la Fed, ce qui crée un risque sérieux de resserrement excessif et, en fin de compte, un risque de baisse plus important pour nos perspectives de croissance, qui sont déjà très limitées', explique Allison Bower, économiste US chez Pimco.

De nombreux stratèges estiment que les banques centrales pourraient être tentées d'orchestrer une brève récession (suppression de la demande en épongeant la liquidité) pour terrasser l'inflation : un pari très risqué.





