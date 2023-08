Taux : enfin une embellie après 12 séances de forte tension

La dernière séance de la semaine apporte un peu de réconfort sur les marchés de taux US avec un T-Bond qui se détend de -11,5Pt à 4,075% après avoir flirté avec 4,20% la veille (au plus haut depuis octobre 2022).



Le point d'orgue de la semaine, c'était la publication à 14h30 du rapport sur l'emploi attendu cet après-midi aux Etats-Unis.

C'est un 'non-événement' : selon le NFP, l'économie américaine n'aura généré que 187.000 emplois non agricoles au mois de juillet, selon le Département du Travail (DoL), un nombre inférieur aux attentes du marché, à l'image de Jefferies qui en attendait 235.000.



Le taux de chômage s'est tassé de 0,1 point à 3,5% de la population active, le taux de participation à la force de travail est resté stable à 62,6% pour le cinquième mois de suite, et le revenu horaire moyen s'est accru à un rythme annuel de 4,4%.



En outre, les créations de postes des deux mois précédents ont été révisées en baisse, de 306.000 à 281.000 pour mai et de 209.000 à 185.000 pour juin, soit un solde de révision total de -49.000 pour ces deux mois.



L'embellie sur les T-Bonds a fini par se propager aux dettes souveraines en Euro, quoiqu'à un degré moindre : nos OAT effacent 4Pts de base à 3,085%, les Bunds -3,5Pts à 2,5280, les BTP italiens -6Pts à 4,2050%.

La semaine demeure cependant bien négative avec +5Pts en zone Euro et +12,5Pts au Royaume Uni où les Gilts ont testé 4,50% jeudi avant de s'assagir vers 4,4520% ce 4 août.



