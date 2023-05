Taux : entame de semaine sur note de lourdeur, marchés creux

Entame de semaine légèrement négative de part et d'autre de l'Atlantique mais sans grande signification, beaucoup d'opérateurs, et notamment les britanniques qui bénéficiaient d'un jour férié pour cause de célébration du couronnement de Charles-III, étant absents, et en France, c'était une journée semi-fériée (administrations comme la CDC closes mais marchés ouverts).



En l'absence également de 'stats', les opérateurs encore présents ont expédié les affaires courantes: les T-Bonds se dégradent de +5,5Pts de base vers 3,500% (après avoir testé 3,519% en séances).



Lourdeur également en Europe, les OAT, les BTP et les Bunds se tendent uniformément de +3,5Pts vers 2,917%, 4,235% et 2,325% respectivement.

Pas de cotations Outre-Manche, juste une indication de préouverture avec +2Pts à 3,8010%.



Si la BCE comme la Fed se sont finalement montrées un peu plus restrictives que prévu, leurs déclarations laissent toujours penser que le cycle de resserrement monétaire devrait bientôt toucher à sa fin.



Parallèlement, les indicateurs publiés la semaine passée ont éloigné le scénario d'une récession, en particulier aux Etats-Unis où les chiffres de l'emploi ont largement dépassé les prévisions en avril.



Ce jeudi 11 mai, ce sont les dernières statistiques de l'inflation américaine qui seront particulièrement suivies.



Le consensus des économistes table sur un ralentissement de l'indice des prix à la consommation (CPI) à +0,3% dans sa version de base ('core') en avril, contre +0,4% le mois précédent.



Une telle décélération permettrait d'accréditer le scénario d'un atterrissage en douceur de la croissance, déjà renforcé par les solides chiffres de l'emploi dévoilés vendredi.



L'autre question-clé est de savoir si l'accalmie sur le front du secteur bancaire américain qui semble s'être dessinée ces derniers jours va se poursuivre au cours des prochaines semaines.





