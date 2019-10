Taux : évolution très paradoxale en Europe, logique aux US

02/10/2019 | 20:01

Etrange scénario que celui de la dégradation des marchés obligataires européens, en pleine vague d'aversion au risque, avec un 'VIX' qui bondit de +13%, au-delà des 21- à Wall Street.



La vague d'aversion au risque est la plus radicale depuis le 3 août dernier sur les marchés et malgré une chute de -3% de Francfort ou Paris les Bunds allemands se dégradent de -0,5Pt vers -0,55% et nos OAT en terminent sur une dégradation de +1Pt à -0,2520%.



Plus au Sud, les 'bonos' espagnols en terminent à l'équilibre 0,186% et les BTP italiens subissent une dégradation de 4,5Pts à 0,91%.



C'est une des évolutions les plus contre-intuitives de l'année 2019.



Aux Etats Unis, le scénario semble plus cohérent ce mercredi soir avec des T-Bonds qui se détendent de -5,5Pts vers 1,589%.



C'est tout à fait cohérent après la publication du rapport d'ADP sur l'emploi dans le secteur privé des Etats-Unis qui s'avère très décevant avec seulement +135.000 emplois le mois dernier, un chiffre cependant conforme au consensus qui visait un peu moins de 140.000.



Il témoigne surtout d'une décélération par rapport aux 157.000 créations de postes enregistrées au mois d'août, chiffre révisé en baisse sensible par rapport à une estimation initiale qui était de 195.000 emplois (cela représente une chute de -30% par rapport à la moyenne des 7 premiers mois de l'année).



