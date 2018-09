Taux : évolutions disparates, Livre Beige de la FED à 20H

12/09/2018 | 18:40

Après l'épisode correctif de mardi (que personne n'avait vraiment vu venir), une petite correction haussière s'est amorcée ce mercredi, mais elle n'est pas univoque.

Nos OAT et les Bunds se détendent de -2Pts à 0,718% et 0,413% respectivement, les Gilts affichent -1,8Pt à 1,482%.

En revanche, pas d'embellie un peu plus au sud puisque les Bonos espagnols affichent symétriquement +1,8Pt à 1,498% (identité de rendement avec les Gilts) et les BTP italiens se tendent de +1,3Pt à 2,787%.



Outre Atlantique, petite détente des T-Bonds 2028 suite à la parution des

chiffres des prix à la production industrielle : ils ont constitué une surprise avec un repli de -0,1% (en donnée brute comme en donnée 'core') alors qu'une hausse de +0,2% était anticipée... il s'agit d'ailleurs du 1er recul mensuel depuis 18 mois.

Wall Street ne semble pas anticiper que cela infléchisse les plans de la FED et affaiblisse le scénario de 4 hausses de taux d'ici la fin du 1er semestre 2019.

Sur le front de l'énergie, les stocks de pétrole brut US hebdomadaires ressortent en nette baisse (-5,3 millions de barils contre -2,7 anticipé) et les stocks d'essence se sont gonflés de +1,3Mns barils).



Le dernier événement du jour sera la publication du 'Livre Beige' de la FED ce soir à 20H, aucune annonce ou inflexion de stratégie n'est attendue.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.