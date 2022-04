Taux : évolutions divergentes entre Eurozone et zone Dollar

Journée mitigée sur les marchés obligataires qui se sont légèrement repris après s'être dégradés vendredi après des statistiques qui avaient plaidé pour le durcissement monétaire des deux côtés de l'Atlantique: nos OAT se détendent de -1,7Pts vers 1,01%, les Bunds de -6Pts (vers 0,506%, une surperformance marquante), les BTP italiens de -3,5Pts vers 2,075%, les Bonos de -2,5Pts à 1,47%...mais les T-Bonds US se dégradent symétriquement de +3,5Pts vers 2,41%.



Les investisseurs étaient privés de repères ce lundi, avec une seule statistique ce matin en Allemagne.

Destatis a publié un excédent commercial de 11,5MdsE en février, à comparer à un surplus de 8,8 milliards enregistré le mois précédent.



L'office fédéral de statistiques explique que cette amélioration d'un mois sur l'autre résulte d'une augmentation des exportations allemandes (+6,4%) plus importante que celle des importations (+4,5%).



'Dans le commerce avec la Russie, les exportations (-6,3%) et les importations (-7,3%) ont nettement diminué en février par rapport à janvier', souligne Destatis, précisant que le commerce russo-allemand n'a été restreint qu'à la fin du mois avec le début de la guerre.



Cette semaine, doivent paraitre les indices PMI composites de S&P Global ainsi que l'ISM des services aux Etats-Unis, mais aussi les prix producteurs et les ventes de détail en zone euro, ou encore la production industrielle en France et en Allemagne.





Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.